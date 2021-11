«Υπάρχει τόσο πίεση και απαίτηση για μια δεύτερη σεζόν. Νιώθω ότι σχεδόν δεν μας αφήνετε καμία άλλη επιλογή…» είπε ο δημιουργός του Squid Game.

Μιλώντας στο AP, είπε μάλιστα, ότι αυτή τη στιγμή σχεδιάζει τις πρώτες λεπτομέρειες για τη νέα σεζόν…

«Νομίζω όμως ότι είναι πολύ νωρίς για να πω πότε και πώς θα γίνει η νέα σεζόν. Όμως σας υπόσχομαι το εξής: Ο Gi-hun θα επιστρέψει και θα κάνει κάτι καλό για τον κόσμο» είπε ο Hwang Dong-hyuk.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy