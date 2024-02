Super Bowl 2024: Το παθιασμένο φιλί της Τέιλορ Σουίφτ και η μοναδική εμφάνιση του Usher

Η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού για τις ΗΠΑ, το Super Bowl 2024, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και για ακόμη φορά, ενώ νικητές αναδείχτηκαν οι Kansas City Chiefs, κερδίζοντας τους San Francisco 49ers με 25 – 22. Ωστόσο, τις εντυπώσεις έκλεψαν οι πολυαναμενόμενες εμφανίσεις του ημιχρόνου, αλλά και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί της Τέιλορ Σουίφτ.

Στη φετινή διοργάνωση στο ημίχρονο του Super Bowl εντυπωσιακές εμφανίσεις έκαναν οι Usher, Alicia Keys, will.i.am και Ludacris, ενώ οι ξέφρενοί πανηγυρισμοί της Τέιλορ Σουίφτ για τη νίκη της ομάδας του συντρόφου της, Τράβις Κέλσι σχολιάστηκαν έντονα.

Ο τραγουδιστής Usher ντυμένος στα λευκά εμφανίστηκε στη σκηνή του Allegiant Stadium στο Λας Βέγκας περιτριγυρισμένος από χορευτές και ερμήνευσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Μάλιστα, ο Usher είχε παραδεχτεί πως είναι «πρόκληση να χωρέσουν 30 χρόνια σε 13 λεπτά». Ωστόσο, η εμφάνισή του ενθουσίασε τους Αμερικανούς.

Αμέσως μετά εμφανίστηκε η Alicia Keys πίσω από ένα κατακόκκινο πιάνο, τραγουδώντας το If I Ain’t Got You. Στη συνέχεια μαζί με τον Usher ερμήνευσαν το ντουέτο My Boo.

Ο Jermaine Dupri ανέβηκε στη σκηνή και μαζί με τον Usher ερμήνευσαν το Confessions Part II.

Και οι H.E.R. εμφανίστηκαν στη σκηνή του Super Bowl και ξεσήκωσαν τα πλήθη με ένα σόλο κιθάρας.

Ο Lil Jon εμφανίστηκε στη συνέχεια για να ερμηνεύσει το τραγούδι του Turn Down For What. Στη συνέχεια ο Ludacris μαζί με τον Usher και τον Lil Jon ερμήνευσαν το Yeah!

Έκλεψε τις εντυπώσεις η Τέιλορ Σουίφτ

Μεγάλα ονόματα βρίσκονταν στις κερκίδες για να παρακολουθήσουν τον αγώνα και το εντυπωσιακό ημίχρονο, όπως η αμερικανίδα σουπερστάρ Taylor Swift, η ηθοποιός Blake Lively, ο ράπερ Ice Spice, ο Jay-Z, ο ηθοποιός Paul Rudd και οι πρώην μπασκετμπολίστες LeBron James και Shaquille O’Neal.

Ωστόσο, αυτή που έκλεψε τις εντυπώσεις δεν ήταν άλλη από την Τέιλορ Σουίφτ, η οποία βρέθηκε για να υποστηρίξει τον φίλο της και παίκτη των Kansas City Chiefs, Τράβις Κέλσι.

Μάλιστα, υπήρχε μια ολόκληρη παραφιλολογία σχετικά με το αν η Τέιλορ Σουίφτ θα κατάφερνε τελικά να πάει στο μεγάλο σόου, καθώς το προηγούμενο βράδυ βρισκόταν στο Τόκιο για μια συναυλία στο πλαίσιο της περιοδείας της Eras Tour.

Η τραγουδίστρια χάρισε και ένα παθιασμένο φιλί στον σύντροφό της στο γήπεδο ενώ νωρίτερα είχε προκαλέσει χαμό όταν στη γιγαντοοθόνη του γηπέδου φάνηκε η Σουίφτ να πίνει «άσπρο πάτο» το ποτό της.

Οι Κάνσας Σίτι Τσιφς του Έλληνα Γιώργου Καρλαύτη κατέκτησαν για 4η φορά στην ιστορία τους το Super Bowl σε έναν συναρπαστικό τελικό κόντρα στους Σαν Φρανσίσκο 49ers.

Ο Γιώργος Καρλαύτης πανηγύρισε με την ελληνική σημαία τον φετινό τίτλο του πρωταθλήματος.