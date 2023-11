Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στη συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στο στο Estádio Olímpico Nilton Santos στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας χθες Παρασκευή (17.11.2023) το βράδυ, καθώς μια θαυμάστριά της έπαθε ανακοπή και άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο λίγη ώρα αργότερα.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Τέιλορ Σουίφτ απαθανατίστηκε να πετάει ένα μπουκάλι νερό στο κοινό την ώρα που ερμήνευε το τραγούδι All Too Well στη συναυλία της στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Άρπαξε το μπουκάλι από έναν βοηθό της, πήγε στο κέντρο της σκηνής και το πέταξε.

Το βίντεο έγινε viral στα social media με τη λεζάντα: «Η Τέιλορ Σουίφτ πετάει ένα μπουκάλι νερό σε έναν θαυμαστή που χρειάζεται βοήθεια ενώ τραγουδάει το All Too Well».

Τελικά, λίγες ώρες μετά, αποκαλύφθηκε ότι η 23χρονη Ana Benevides πέθανε κατά τη διάρκεια της συναυλίας της Taylor Swift αφού λιποθύμησε λόγω της υπερβολικής ζέστης μέσα στο στάδιο. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, η θερμοκρασία έφτασε μέχρι και τους 37 βαθμούς.

