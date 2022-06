Η ταινία «The Waiter», σε σκηνοθεσία Στιβ Κρικρή, είναι η πρώτη ελληνική ταινία που γίνεται διαθέσιμη στο Netflix στην Ευρώπη. Δεν θα είναι, όμως, διαθέσιμη στον κατάλογο της Ελλάδας…

Μετά τα βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, η ταινία λαμβάνει ακόμα μία διεθνή αναγνώριση, καθώς συμπεριλαμβάνεται στον ευρωπαϊκό κατάλογο του Netflix, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο σκηνοθέτης της, Στιβ Κρικής.

Στον λογαριασμό του στα social media, ο Στιβ Κρικής αναφέρθηκε στην ταινία ως «The First Greek Film On Netflix Across #Europe». Όμως, δεν είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα αλλά σε χώρες, όπως:

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία/Σλοβακία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία, Ελβετία και Βρετανία.

Στην ταινία «The Waiter» παίζουν οι: Άρης Σερβετάλης, Γιάννης Στάνκογλου, Chiara Gensini, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Mαρία Καλλιμάνη και Αντώνης Μυριάγκος.

H σύνοψή της αναφέρει:

«Ο Ρένος είναι ένας επαγγελματίας σερβιτόρος που οδηγεί μια απλή και ήσυχη ζωή, μοναχικός και σχολαστικός παρατηρητής με ιδιαίτερη αδυναμία στα φυτά. Η ζωή του όμως θα διαταραχθεί όταν θα βρεθεί αντιμέτωπος με την εξαφάνιση του γείτονά του, Μίλαν. Δύο σκοτεινοί χαρακτήρες, ο «Ξανθός» και η Τζίνα, μπλεγμένοι με τον Μίλαν, θα παρασύρουν τον Ρένο σε μια σειρά ακραίων γεγονότων. Ο Ρένος, αμφισβητώντας την ιερή καθημερινή του ρουτίνα, θα δοκιμάσει την ικανότητά του και την προθυμία του να αλλάξει τη ζωή του πάνω σε θέματα αγάπης και θανάτου. Σχέσεις θα δημιουργηθούν, μυστικά θα μοιραστούν και η εμπιστοσύνη θα αμφισβητηθεί. Θα μπορέσει ο Ρένος να ακολουθήσει;».