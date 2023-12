Ο Βρετανός ηθοποιός Tom Wilkinson, άφησε την τελευταία πνοή του σε ηλικία 75 ετών. Είχε παίξει σε πολλές κινηματογραφικές επιτυχίες και άφησε εποχή με τον ρόλο του Gerald στην ταινία «Full Monty».

Στο βιογραφικό του Tom Wilkinson υπάρχουν επίσης, οι ταινίες «Shakespeare In Love», «Batman Begins», «The Patriot», «Eternal Sunshine of the Spotless Mind», «Black Knight», «Valkyrie»…

Ο Wilkinson κέρδισε Bafta για την ταινία The Full Monty του 1997 και επανέλαβε τον ρόλο του Gerald όταν μια σειρά streaming της Disney+ επανέφερε τους χαρακτήρες 26 χρόνια μετά.

Συνολικά είχε έξι υποψηφιότητες για Bafta και δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ, για τις ταινίες «Michael Clayton» και «In the Bedroom».