Το «Wracked Piano» είναι μια ταινία για ένα πιάνο που παγιδεύεται στη δίνη της ιστορίας!

Ένα πιάνο με ουρά που ήταν εγκαταλελειμμένο στη γωνιά ενός στούντιο στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό της Σλοβενίας, Radio Slovenija μέχρι πριν από από μια δεκαετία, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ταινία που έκανε πρεμιέρα στη Λιουμπλιάνα, 79 χρόνια μετά την εκτέλεση των ιδιοκτητών του από τη μυστική αστυνομία των Παρτιζάνων.

Το πιάνο Bösendorfer χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ειδικών ηχητικών εφέ, αλλά στη συνέχεια καλύφθηκε με μαύρο ύφασμα και αφέθηκε να μαζεύει σκόνη.

Ο μουσικός Γκρέγκορ Στρνίσα το ανακάλυψε τυχαία το 2011 ενώ ηχογραφούσε ένα θεατρικό για το ραδιόφωνο. Εντυπωσιασμένος και ενθουσιασμένος από το πιάνο άρχισε να ξετυλίγει το μυστήριο του.

Το 2017 κυκλοφόρησε άλμπουμ με τίτλο «Broken Piano» με μουσική από το Bösendorfer. Επίσης ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ για το πιάνο μεταδόθηκε το 2018.

Το πιάνο κατασκευάστηκε το 1925. Αγοράστηκε μεταχειρισμένο από τον Ράντο Χρίμπαρ βιομήχανο, τραπεζίτη και συλλέκτη, ο οποίος εκτελέστηκε μαζί με τη σύζυγό του Ξένια Χρίμπαρ από τη μυστική αστυνομία του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού της Γιουγκοσλαβίας το 1944.

Η ιστορία του ζευγαριού ενέπνευσε τον συγγραφέα Ντράγκο Γιάντσαρ να γράψει το «I Saw Her That Night» διεθνώς αναγνωρισμένο και βραβευμένο μυθιστόρημα.

Ο Γκέργκορ Στρνίσα ανακάλυψε ότι το πιάνο, το οποίο διαθέτει 92 πλήκτρα, τέσσερα περισσότερα από όσα ένα με τυπικό κλαβιέ, πωλήθηκε με βάση τις μαρτυρίες του Πέτερ Χρίμπαρ ανιψιού του Ράντο Χρίμπαρ σε τιμή χαμηλότερη της αξίας του σε έναν ταγματάρχη του στρατού υπό την απειλή ότι διαφορετικά επρόκειτο να κατασχεθεί. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ο ταγματάρχης ήταν ο Μπόγιαν Άνταμιτς (1912-1995), διάσημος μουσικοσυνθέτης και μαέστρος.

Έτσι το πιάνο βρέθηκε στο Radio Ljubljana, μετέπειτα Radio Slovenija.

Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Μίχα Βίποτνικ παρουσιάζει την ιστορία του μουσικού οργάνου στη νέα του ταινία «Wracked Piano» η πρεμιέρα της οποίας, στις 4 Ιανουαρίου συνέπεσε με την επέτειο της εκτέλεσης των Χρίμπαρ, σύμφωνα με το σλοβενικό πρακτορείο ειδήσεων STA.

Η ταινία κινουμένων σχεδίων και ζωντανής δράσης έχει τη μορφή ραδιοφωνικού προγράμματος με τον σκιτσογράφο Τσίριλ Χόριακ ως τον οικοδεσπότη, δρ. Χόροβιτς συνδυάζοντας διάφορες ιστορίες που συνδέονται όλες με το πιάνο. Η ταινία βασίζεται σε αληθινά γεγονότα.

Ο δρ. Χόροβιτς μιλά στους ακροατές που τηλεφωνούν στην εκπομπή του και αφηγείται τις ιστορίες τους, μεταξύ άλλων, του θυρωρού του ραδιοφωνικού σταθμού και της Μαρία Γουλφ υπεύθυνης απογραφής που παίζει κρυφά πιάνο στο υπόγειο του Radio Slovenija.

Στην ταινία ακούγεται η μουσική των Γκρέγκορ Στρνίσα, Μπόγιαν Άνταμιτς και Βόιγκο Σφιλιγκόι.

«Ήθελα να αφηγηθώ την ιστορία, όπως λέγεται από στόμα σε στόμα. Κάθε πρωταγωνιστής ξέρει κάτι για το πιάνο ή τους ιδιοκτήτες και το λέει ο καθένας με τον δικό του τρόπο» δήλωσε ο σκηνοθέτης Μίχα Βίποντικ.

Η ταινία είναι συμπαραγωγή των RTV Slovenija και Casablanca Film με την οικονομική υποστήριξη του Σλοβενικού Κέντρου Κινηματογράφου.