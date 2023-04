Ένα μοναδικό αφιέρωμα στην εμβληματική και αμφιλεγόμενη τζαζ τραγουδίστρια, πιανίστρια και βιμπραφωνίστρια Dinah Washington, θα φιλοξενηθεί στο café του Νομισματικού Μουσείου την Πέμπτη 27 Απριλίου.

Το αφιέρωμα στο café του Νομισματικού Μουσείου θα επιμεληθεί η τραγουδίστρια της τζαζ, Χριστίνα Συριοπούλου τιμά, με τους μοναδικούς Δημήτρη Καλαντζή στο πιάνο και Γιώργο Γεωργιάδη στο κοντραμπάσο.

Λίγα λόγια για την Miss D

Η Dinah Washington στην πολύ σύντομη ζωή της, έγραψε πολλούς jazz δίσκους αλλά και pop singles και έδωσε στον εαυτό της τον τίτλο της «Βασίλισσας των Μπλουζ», ή αλλιώς «Miss D».

Κερδίζοντας ένα διαγωνισμό γκόσπελ μουσικής σε μικρή ηλικία, «ανακαλύφθηκε» από τον βιμπραφωνίστα Lionel Hampton, ενώ έπειτα έβγαλε μια σειρά από 12 δίσκους με την Apollo Records. Μεταξύ του 1948 και 1955, έκανε 27 R &B top hits.

Αργότερα η συνεργασία της με τον Clifford Brown και Clark Terry ( Dinah Jams) θα αφήσει μια σειρά από εξαιρετικές ερμηνείες σε τζαζ κομμάτια όπως τα Ive Got you under my skin και Lover Come Back To me, ανάμεσα σε άλλα.

Η ερμηνεία της στην Doo-Whap βερσιόν του What a difference a day made το 1959 έφτασε στα top 5 των US hits.

Αν και τα αναρίθμητα singles pop μουσικής επικρίθηκαν από πολλούς φανατικούς της τζαζ εποχής, η bluesy-gospel φωνή της με την απόλυτη καθαρότητα στην απαγγελία και το «τραγανό» φραζάρισμα άφησε πίσω της ένα δυνατό κληροδότημα που έγινε αντικείμενο θαυμασμού και ακολουθήθηκε από πολλές μετέπειτα τραγουδίστριες όπως οι Aretha Franklin, Nancy Wilson, Esther Phillips, Etta James και Dianne Schuur.

Παίζουν:

Χριστίνα Συριοπούλου | τραγούδι

Δημήτρης Καλαντζής | πιάνο

Γιώργος Γεωργιάδης | κοντραμπάσο.