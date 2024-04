Βάσω Λασκαράκη και Λευτέρης Σουλτάτος γιορτάζουν 5 χρόνια γάμου με «γλυκιές» αναρτήσεις

Πέρασαν πέντε χρόνια από την ημέρα που η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος είπαν το μεγάλο «ναι». Πριν από πέντε χρόνια σαν σήμερα, στις 29 Απριλίου 2019, η ηθοποιός και ο σεφ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου.

Τότε ήταν Δευτέρα του Πάσχα και τώρα… Μεγάλη Δευτέρα. Υπό άκρα μυστικότητα, η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος παντρεύτηκαν ενώπιον λίγων συγγενών και φίλων, στην Κρήτη, στο εκκλησάκι της Αγίας Ειρήνης.

Κουμπάρες τους ήταν η Ρίτσα Παπακαλιάτη και τη Λένια Παπακαλιάτη, ενώ τη νύφη συνόδευσε η κόρη της, Εύα.

Με αφορμή την 5η επέτειο του γάμου τους, ο Λευτέρης Σουλτάτος ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε τον… εορτασμό με ανάρτηση στο Instagram.

Ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου τους.

«29/4! Σαν σήμερα! 5 χρόνια γάμου. Ανυπομονώ να γεράσουμε μαζί Βάσω Λασκαράκη. Για όλους εσάς τους φίλους μας: Να θυμάσαι ότι ένας πετυχημένος γάμος εξαρτάται από δύο πράγματα: 1) Να βρεις τον σωστό άνθρωπο. 2) Να είσαι ο σωστός άνθρωπος».

Λίγο μετά ήρθε και η ανάρτηση από τη Βάσω Λασκαράκη. Εκείνη επέλεξε μια και μοναδική φωτογραφία: ένα ασπρόμαυρο καρέ από το γλέντι του γάμου, όπου ως νεόνυμφοι ανταλλάσσουν ένα φιλί.

Επέλεξε… Λεόναρντ Κοέν: «Dance me to the end of love…..» και ευχήθηκε στον Λευτέρη Σουλτάτο «Χρόνια μας πολλά αγάπη μου.

Στα επόμενα 5-15-25-35-105».