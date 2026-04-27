Αφροδίτη Γραμμέλη: Αυτός είναι ο νέος σύντροφος της δημοσιογράφου – Η φωτογραφία τους σε έξοδο

Η Αφροδρίτη Γραμμέλη έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική ζωή της και πλέον δεν το κρύβει. Σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram, δημοσιοποίησε μια φωτογραφία με τον νέο σύντροφό της. Ονομάζεται Γιώργος και εργάζεται στο Πολεμικό Ναυτικό.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη συνόδευσε το στιγμιότυπο με το τραγούδι «Νερό στη Βάρκα» και γνωστοποίησε με αυτόν τον τρόπο στους διαδικτυακούς της φίλους ότι δεν είναι πλέον μόνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι πολύ ευτυχισμένοι» επισημαίνεται από πηγή του περιβάλλοντός τους. Οι δυο τους κρατούν χαμηλούς τόνους. Η Αφροδίτη Γραμμέλη άλλωστε, φροντίζει διαχρονικά να μην απασχολεί με τα προσωπικά της. Έχει έναν γιο που είναι 19 ετών και βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του.

Στα μέσα Μαρτίου, η Αφροδίτη Γραμμέλη είχε φιλοξενηθεί στην εκπομπή «Buongiorno» και είχε πει: «Δε θα ξαναπαντρευόμουν, όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν γεννηθεί για να παντρευτούν κι εγώ θεωρώ ότι είμαι αυτό το είδος. Δε μου λείπει ο γάμος, δεν τον θέλω τον γάμο. Ήμουν παντρεμένη για περίπου 10 χρόνια. Πιστεύω ότι αν δεν ήταν το παιδί, θα είχα χωρίσει πολύ νωρίτερα».

«Θέλω να ερωτευτώ, θέλω έναν σύντροφο για να νιώσω αγάπη και ευτυχία μέσα από μια καλή σχέση» είχε πει η Αφροδίτη Γραμμέλη, στις αρχές Μαρτίου, καλεσμένη στην εκπομπή «The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.