Αφροδίτη Γραμμέλη: Ο γιος μου είναι καλά, το λέω και ανατριχιάζω, έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα

Η Αφροδίτη Γραμμέλη συνάντησε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στο πλατό της εκπομπής «The 2night Show», στο επεισόδιο που μεταδόθηκε το βράδυ της Κυριακής (01-03-2026) και μίλησε για τα προσωπικά, την επαγγελματική πορεία της και τον γιο της, που μεγαλώνει – όπως ανέφερε μόνη – από το 2011. Από τις τηλεοπτικές συνεργασίες της, αισθάνθηκε την ανάγκη να μιλήσει για την Κατερίνα Καινούργιου και τον Γιώργο Λιάγκα.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη αναφέρθηκε αρχικά στο παιδί της, που παλαιότερα αντιμετώπισε προβλήματα υγείας. Σήμερα είναι 19 ετών και έχει αφήσει πίσω τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο παρελθόν. Η δημοσιογράφος ανέφερε στο «The 2night Show», πως η περίοδος που ο γιος της έδινε μάχη για να ξεπεράσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, ήταν η χειρότερη της ζωής της.

«Ο γιος μου είναι καλά, το λέω και ανατριχιάζω. Είναι 20 χρονών. Είμαι χωρισμένη και τον μεγαλώνω μόνη από το 2011. Έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα σε κάποιες στιγμές. Υπήρξαν στιγμές που πραγματικά έχασα τον κόσμο. Αντιμετωπίσαμε κάποια θέματα υγείας και αναγκάστηκα… Όχι αναγκάστηκα, έπρεπε να μείνω για ένα μεγάλο διάστημα με το παιδί στο νοσοκομείο και αυτό με έκανε καλύτερο άνθρωπο» είπε η δημοσιογράφος.

«Δεν θεωρώ τίποτα σπουδαιότερο από το να είναι καλά τα παιδιά. Κάθε φορά που περνάω από τη Μεσογείων για να έρθω στο κανάλι και βλέπω το Παίδων, πάντα το κοιτάζω με πολλή αγάπη. Ευχαριστώ τους γιατρούς, οι γιατροί του παιδιού μου ήταν οι σωτήρες μου» πρόσθεσε η Αφροδίτη Γραμμέλη.

«Η Κατερίνα Καινούργιου είναι από τις πιο ολέθριες τηλεοπτικές μου σχέσεις, διότι την πρώτη περίοδο της τηλεκριτικής, της παρουσίας μου και της σχέσης μου με την Κατερίνα στο βαθμό που έγραφα, υπήρχε κλίμα πολύ κακό. Ήμουν πολύ επιθετική απέναντί της και η Κατερίνα είναι ένας άνθρωπος που σε κάποιες κριτικές ξεπέρασα το όριο», εξομολογείται η Αφροδίτη Γραμμέλη για την παλαιότερη συνεργασία της, με την παρουσιάστρια.

«Είναι από τις συγγνώμες, είναι από τα λάθη μου η Κατερίνα, που έκανα. Πλέον έχουμε εξαιρετική σχέση και θαυμάζω αυτό που κάνει φέτος, γιατί αυτό της πηγαίνει και αυτό θέλει ο κόσμος. Ηρεμία, χαλαρά. Και εγώ δεν ακούω αυτά τα “ναι είναι έγκυος, είναι ωραία εικόνα να βλέπεις μια γυναίκα να ‘χει ένα μωράκι στην κοιλιά της”. Δεν κάθεσαι τρεις ώρες να δεις μια εκπομπή γιατί μια γυναίκα, επί πέντε μέρες την εβδομάδα, έχει ένα μωράκι στην κοιλιά της», συμπληρώνει η δημοσιογράφος.

«Και ξέρεις έχει περάσει και από πολλές πίστες. Εννοώ μικρότερα κανάλια, άλλαξε πολλά, άλλαξε συνεργάτες. Είναι χαλαρά πρωταθλήτρια», καταλήγει η Αφροδίτη Γραμμέλη για την Κατερίνα Καινούργιου.

«Ο Γιώργος είναι ευφυής και εξαιρετικός μπαμπάς. Ήταν δίπλα μου στα δύσκολα και με στήριξε. Η τηλεοπτική μας σχέση ήταν θυελλώδης», ανέφερε σε άλλο σημείο η Αφροδίτη Γραμμέλη, όταν η συζήτηση στράφηκε στον Γιώργο Λιάγκα.

«Θέλω να ερωτευτώ, θέλω έναν σύντροφο για να νιώσω αγάπη και ευτυχία μέσα από μια καλή σχέση» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης για τα προσωπικά της.