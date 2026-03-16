Αγγελική Ηλιάδη: Με τον Μπάμπη Λαζαρίδη ήταν 5 δύσκολα χρόνια, είχα υποστεί σωματική κακοποίηση

Η Αγγελική Ηλιάδη έκανε μία συγκλονιστική εξομολόγηση για τα δύσκολα χρόνια που πέρασε στο πλευρό του πρώην συντρόφου της και πατέρα του πρώτου παιδιού της, Μπάμπη Λαζαρίδη.

Όπως προβλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (16.03.2026) στο Real View, η Ελίνα Παπίλα πήρε συνέντευξη από τη γνωστή τραγουδίστρια, η οποία αναμένεται να βγει την Τετάρτη στις 14.00, στο YouTube στο κανάλι του Unblock. Μεταξύ άλλων, η Αγγελική Ηλιάδη αποκάλυψε ότι βίωσε ψυχολογική και σωματική κακοποίηση από τον Μπάμπη Λαζαρίδη και μάλιστα κάποιες φορές κατέληξε στο νοσοκομείο.

«Με τον Μπάμπη Λαζαρίδη ήμουν αρκετά περιορισμένη. Και δυστυχώς βίωνα μία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήτανε μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν 5 χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου.

Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους, αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μία απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ, έτσι, πολύ πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ξέρεις, ήμουνα ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί ξέρουνε πώς γίνεται αυτό, σιγά – σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, σε ένα κλουβί, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα», εξομολογήθηκε η γνωστή τραγουδίστρια.

Η Αγγελική Ηλιάδη συνέχισε να μιλάει για την κακοποίηση που υπέστη από τον πρώην σύντροφό της, που έχει φύγει από τη ζωή, υπογραμμίζοντας: «Όχι μόνο ψυχολογική κακοποίηση αλλά και σωματική. Βέβαια. Και σιγά και κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα, υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά. Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή, ήταν πάρα πολύ έτσι, σκληρός. Δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια, μπροστά σ’ αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν».

«Βέβαια μετά σιγά – σιγά όταν συνήλθα, ξέρεις άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά. Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή, είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Είναι πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών, αν το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουνα και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου», αποκάλυψε ακόμα.

Παράλληλα η Αγγελική Ηλιάδη θέλησε να περάσει κι ένα μήνυμα στις γυναίκες που μπορεί να βιώνουν κάτι ανάλογο…

«Αν μας ακούει ένα κορίτσι που περνάει το ίδιο πρέπει να κάνει οτιδήποτε μπορεί. Να ψάξει να βρει βοήθεια. Υπάρχει μια γραμμή έτσι για κακοποιημένες γυναίκες; Νομίζω ότι κάποια στιγμή εμένα μου είχε περάσει από το μυαλό να πάρω ένα τηλέφωνο κάπου, αν θυμάμαι καλά. Αλλά δίσταζα, δεν τολμούσα. Φοβόμουνα για, μη μου πάρουν το παιδί μου, φοβόμουνα μην κάνουν κακό στους γονείς μου.

Υπήρχαν τέτοιες απειλές. Και ξέρεις τι έλεγα επίσης; Έλεγα ότι “καλά να πάθεις τώρα, αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, κάτσε και φάτο τώρα όλο αυτό που συμβαίνει. Αφού εσύ τον διάλεξες. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος; Για ποιο λόγο;”. Το σκεφτόμουν και αυτό. Λάθος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής: στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε και ζητάνε συγγνώμη με λυγμούς και σου λένε δεν θα το ξανακάνω. Και εσύ το, πέφτεις στην παγίδα», δήλωσε.

«Μπορεί να πέσεις στην παγίδα αρκετές φορές. Μου συνέβη και εμένα αυτό αρκετές φορές, έπεσα στην παγίδα και πάντα έλεγα από μέσα μου και ήλπιζα ότι, να μπορεί να μην ξαναγίνει, μπορεί να το μετάνιωσε. Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα. Τέλος», εξομολογήθηκε ακόμα η Αγγελική Ηλιάδη.