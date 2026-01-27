Αγγελική Κανελλοπούλου: «Τα παιδιά είναι χαρούμενα» δηλώνει για την Μαρία Σάκκαρη και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που ετοιμάζονται να παντρευτούν

Η Αγγελική Κανελλοπούλου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και μίλησε για τον γάμο της κόρης της, που βρίσκεται προ των πυλών. Όπως έχει γίνει γνωστό, Μαρία Σάκκαρη και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σχεδιάζουν να παντρευτούν το καλοκαίρι του 2027. Η μητέρα της μέλλουσας νύφης, τονίζει πως για την ίδια έχει σημασία να βλέπει το παιδί της ευτυχισμένο. Κάτι που συμβαίνει, όπως ανέφερε.

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και Μαρία Σάκκαρη φροντίζουν να μην απασχολούν με τα προσωπικά τους. Η αποκάλυψη του αρραβώνα τους όμως, έφερε το ζευγάρι στο επίκεντρο. Η Αγγελική Κανελλοπούλου, δεν έκρυψε πως είναι ευτυχισμένη από την επιλογή της κόρης της.

«Νιώθω περηφάνια και χαρά για την κόρη μου (σ.σ για την πορεία της). Επειδή κάποιες φορές αντιμετωπίζει προβλήματα, είναι αγχωτικό γιατί κοιτάς πως είναι το παιδί σου. Εγώ δεν δεν ήθελα να ασχοληθεί με το τένις άλλα τόσο ήθελε τόσο πολύ», ανέφερε αρχικά η Αγγελική Κανελλοπούλου.

«Είμαι χαρούμενη για τον γάμο της, τα παιδιά είναι χαρούμενα, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ένας γονιός είναι σημαντικό να βλέπει τα παιδιά του ευτυχισμένα», απάντησε για τον γάμο της κόρης της.

Η αποκάλυψη για τον αρραβώνα των δυο νέων έγινε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, όταν κατά τη διάρκεια του καφέ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο Κολωνάκι μετά τη δοξολογία στην Μητρόπολη Αθηνών, ανέφερε ότι ο γιος του και η τενίστρια προγραμματίζουν τον γάμο τους.

Η Μαρία Σάκκαρη δήλωσε προ ημερών τυχερή που έχει έναν τέτοιο σύντροφο καθώς τη βοηθά και τη στηρίζει να πραγματοποιεί όλα της τα όνειρα. «Σίγουρα ο γάμος θα γίνει το καλοκαίρι του 2027, αλλά δεν έχουμε συζητήσει τίποτα παραπάνω, διότι έγινε λίγο πριν φύγω για την Αυστραλία!» αποκάλυψε για τον επικείμενο γάμο τους.

Στην ερώτηση για το αν σκέφτεται μαζί με τον γάμο της να σταματήσει το τένις για να δημιουργήσει οικογένεια, η Μαρία Σάκκαρη εμφανίστηκε κάθετη λέγοντας, «Ούτε καν! Ίσα-ίσα, είμαι πολύ τυχερή που έχω αυτόν τον σύντροφο, που με βοηθάει και με ωθεί να συνεχίσω για να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου.

Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η μοναξιά είναι δύσκολη… Το να είσαι με έναν άνθρωπο δίπλα σου, που πιστεύει σε εσένα κάθε μέρα είναι κάτι υπέροχο. Εννοείται ότι έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε οικογένεια κάποια στιγμή, όμως προς το παρόν το έχουμε συζητήσει και έχουμε πει ότι θέλουμε να παίζω».