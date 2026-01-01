Μαρία Σάκκαρη – Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Η αποκάλυψη της σχέσης, οι κοινές εμφανίσεις, οι δηλώσεις αγάπης και το δαχτυλίδι του αρραβώνα

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκανε πρόταση γάμου στην Μαρία Σάκκαρη και το ζευγάρι ετοιμάζεται πλέον να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, επισημοποιώντας μία σχέση που κέρδισε εξ αρχής τα “βλέμματα” όλου του κόσμο.

Η σχέση της Μαρίας Σάκκαρη με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, γιο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια και συνεχίστηκε όντας διαρκώς στο “στόχαστρο” των Μέσων, παρά το χαμηλό προφίλ που προσπάθησαν να κρατήσουν οι ίδιοι. Το ζευγάρι είναι μαζί σχεδόν μία πενταετία, με την είδηση της σχέσης του να γίνεται γνωστή μετά την πρώτη παρουσία του Κωνσνταντίνου Μητσοτάκη σε αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη στις 7 Ιουνίου 2021 στο Roland Garros στο Παρίσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο μετά, η ίδια η Μαρία Σάκκαρη είχε αναφερθεί στο πόσο σημαντικός ήταν στη ζωή της ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, στις πρώτες επίσημες δηλώσεις για τη σχέση τους, την οποία χαρακτήρισε σοβαρή, εκδηλώνοντας ανοιχτά τα συναισθήματά της για εκείνον.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης τους οι δύο τους φρόντιζαν να κρατούν την προσωπική τους ζωή ιδιωτική, αλλά δεν έλειπαν τα τρυφερά μηνύματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως μια ανάρτηση όπου η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έγραψε πως «κάνει κάθε χρόνο πιο φωτεινό», αναφερόμενη στον σύντροφό της.

Οι κοινές εμφανίσεις τους

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί και σε σημαντικές στιγμές, με την Μαρία Σάκκαρη να δείχνει υποστήριξη στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη σε γεγονότα όπως η αποφοίτησή του και άλλα επίσημα events.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πρώτες κοινές τους φωτογραφίες δημοσιεύθηκαν το καλοκαίρι του 2021, σε χαλαρές στιγμές τους στην Ελλάδα, όπου και επιβεβαιώθηκε ότι δεν προσπαθούσαν πλέον να κρύψουν τη σχέση τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SAKKATTACK (@mariasakkari)

Τον Ιούνιο του 2022, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης βρέθηκε επίσης, ξανά σε αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη στο Παρίσι, αυτή τη φορά στο Philippe Chatrier, έχοντας έκτοτε σταθερή παρουσία σε σημαντικές διοργανώσεις. Στις 20 Μαΐου 2023, οι δυο τους ανέβασαν στα social media μια κοινή φωτογραφία τους από έξοδο με φίλους, ενώ τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς έδωσαν το κοινό “παρών” σε κοινωνική εκδήλωση στην Αθήνα.

Οι δηλώσεις αγάπης της Σάκκαρη

Σε ολόκληρο αυτό το διάστημα, το ζευγάρι έχει προσπαθήσει να κρατήσει χαμηλούς τόνους, αλλά η Μαρία Σάκκαρη δεν έχει αποφύγει να δείξει την αγάπη της για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Down Town είχε αναφέρει σχετικά τα εξής: «Δεν την απασχολεί τι πιστεύουν οι άλλοι για τη σχέση μας. Ξέρω ότι είμαι ευτυχισμένη και ότι έχω το σωστό άνθρωπο δίπλα μου που με κάνει ευτυχισμένη και απλώς εστιάζω σε αυτό».

Λίγο αργότερα, όντας καλεσμένη στην εκπομπή “Πρωταγωνιστές” αποκάλυψε ότι είναι πάντα το πρώτο της τηλεφώνημα μετά από έναν πολύ σημαντικό αγώνα, ενώ για τη σχέση τους σχολίασε: “Περνάω πάρα πολύ καλά με τον Κωνσταντίνο. Δεν έχει σημασία πόσες ημέρες βρισκόμαστε, αλλά πόσο καλά είμαστε όταν είμαστε μαζί, αλλά και όταν είμαστε μακριά” και πρόσθεσε ότι “είμαι πολύ τυχερή που τον έχω στη ζωή μου και που έχω έναν άνθρωπο που με καταλαβαίνει και δεν μου έχει πει ποτέ ”που πας;” ”που ταξιδεύεις;”. Με σπρώχνει να προχωρήσω και να γίνω καλύτερη”.

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έχει κάνει μία σειρά από αναρτήσεις για την Σάκκαρη, εκφράζοντας με τη σειρά του την αγάπη του για την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια.

Η αποκάλυψη του αρραβώνα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Κάπως έτσι το ζευγάρι έφθασε μέχρι την πρόταση γάμου και ετοιμάζεται να παντρευτεί. Την αποκάλυψη του αρραβώνα έκανε ουσιαστικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του πρώτου επίσημου πολιτικού καφέ της χρονιάς.

Κάπου ανάμεσα σε ευχές για τη νέα χρονιά και πολιτική κουβέντα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έριξε τη «βόμβα», αποκαλύπτοντας ότι ο γιος του, Κωνσταντίνος, έκανε πρόταση γάμου στη διεθνούς φήμης Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκκαρη.

Λίγο αργότερα, η Μαρία Σάκκαρη εμφανίστηκε με το δαχτυλίδι του αρραβώνα της σε video του United Cup της Αυστραλίας, όπου βρίσκεται μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο τουρνουά, πριν ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις για το Australian Open.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη United Cup (@unitedcuptennis)

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά δε, ο γάμος της Μαρίας Σάκκαρη με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη θα γίνει το 2027.