Αλ Πατσίνο: Η αμίμητη αντίδραση του ηθοποιού όταν έμαθε πως κέρδισε βραβείο για τον «Νονό»

Ο Αλ Πατσίνο αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς του. Ο κορυφαίος ηθοποιός γύρισε το χρόνο πίσω, στα μέσα της δεκαετίας του ’70. Όταν ο ίδιος πρωταγωνίστησε στον «Νονό» του Κόπολα.

Ο 84χρονος Αλ Πατσίνο θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς όλων των εποχών. Ερμήνευσε μερικούς από τους πιο αξιομνημόνευτους ρόλους στην ιστορία του σύγχρονου κινηματογράφου, ενώ η τεχνική του έχει γίνει αντικείμενο μελέτης από τους νεότερους ηθοποιούς. Πίσω από την επιτυχία, ένας άνθρωπος κλειστός, που όπως λέει αισθανόταν ορισμένες φορές, άβολα με τους προβολείς στραμένους πάνω του.

Σε συνέντευξή του στο BBC Radio 2, ο Αλ Πατσίνο μοιράστηκε σκέψεις του, παραλληλίζοντας τις εμπειρίες του με αυτές του συγγραφέα Τζακ Κέρουακ. «Ο Κέρουακ δυσκολευόταν με την επιτυχία και ένιωθε άβολα. Κάτι αντίστοιχο ίσως ένιωθα κι εγώ» ανέφερε ο ηθοποιός, εξηγώντας ότι η αίσθηση του να βρίσκεται εκτός τόπου τον έκανε να αποφεύγει μερικές φορές τα Όσκαρ, εξαιτίας της αγωνίας που του προκαλούσε.

Αναφέρθηκε, επίσης, σε μια στιγμή κατά τη διάρκεια μιας θεατρικής παραγωγής στη Βοστώνη, όταν τον ενημέρωσαν ότι είχε κερδίσει το βραβείο National Board of Review για την ερμηνεία του στον «Νονό». «Θυμάμαι ότι η πρώτη μου αντίδραση ήταν να ρωτήσω αν ήξερε κάποιον ψυχίατρο να με δει», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την ψυχολογική πίεση που βίωνε εκείνη την εποχή.

Η καριέρα του Αλ Πατσίνο περιλαμβάνει αμέτρητες βραβευμένες ταινίες, από τον «Νονό» του Κόπολα μέχρι το «Irishman» του Σκορσέζε, αλλά ο ηθοποιός παραδέχεται ότι απολάμβανε τη δουλειά του περισσότερο στα πρώτα του χρόνια.

