Ξενίζουν οι εικόνες του Άλεκ Μπάλντουιν ντυμένου μασκαρά για το Halloween, μόλις 10 ημέρες μετά τον τραγικό θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς, στα γυρίσματα της ταινίας «Rust».

Ο Άλεκ Μπάλντουιν, η σύζυγος και τα παιδιά τους γιόρτασαν οικογενειακώς το Halloween και μάλιστα ανέβασαν φωτογραφίες στο Instagram, λίγα 24ωρα έπειτα από τα τραγικά γεγονότα στα γυρίσματα της ταινίας «Rust».

Από το γεμάτο – όπως αποδείχτηκε – όπλο που δόθηκε στον διάσημο ηθοποιό, έπεσε νεκρή η διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς και τραυματίστηκε ο σκηνοθέτης Τζόελ Σόουζα.

Μόλις λίγες ημέρες μετά, ο Άλεκ Μπάλντουιν και η σύζυγός του Χιλάρια ανέβασαν φωτογραφίες στο Instagram, όπου ποζάρουν οικογενειακώς μασκαρεμένοι.

«Το να είσαι γονιός είναι μια έντονη εμπειρία. Σήμερα τους δώσαμε χαρά με κοστούμια της τελευταίας στιγμής και είναι τόσο χαρούμενα», γράφει, ανάμεσα στα άλλα, η Χιλάρια κάτω από τις φωτογραφίες όπου σύσσωμη η οικογένεια ποζάρει με αποκριάτικες στολές.

Alec and Hilaria Baldwin pose in Halloween family photo- but face social media backlash for ‘tasteless’ post https://t.co/0k8dYDZfKA pic.twitter.com/EB3Qhdsdfl