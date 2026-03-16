Αλεξάνδρα Καϋμένου: «Ο Γιώργος Παπαδάκης μου άπλωσε το χέρι του και θα τον ευχαριστώ για πάντα»

«Έχω δεχτεί αμφισβήτηση στη δουλειά», εξομολογήθηκε η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Καϋμένου.

Συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τον Ηλία Σκουλά παραχώρησε η Αλεξάνδρα Καϋμένου, η οποία απάντησε, μεταξύ άλλων, και για την αμφισβήτηση που έχει δεχτεί στο χώρο της τηλεόρασης. Tα όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (16.03.2026).

«Χαίρομαι πολύ που έχει αγαπηθεί η εκπομπή μας και έχει γίνει συνήθεια για τον κόσμο», είπε αρχικά η Αλεξάνδρα Καϋμένου.

Η Αλεξάνδρα Καϋμένου είπε στη συνέχεια: «Έχω δεχτεί αμφισβήτηση στη δουλειά μου. Σε αυτή τη δουλειά πρέπει να δουλέψεις πολύ και να αποδείξεις ότι αξίζεις. Οι ευκαιρίες που έχω δεχτεί σε αυτή τη δουλειά είναι περισσότερες από τις δυσκολίες που αντιμετώπισα.

Πλέον πατάω καλά στα πόδια μου. Στο χώρο της τηλεόρασης, οι γυναίκες παλεύουμε για την ισότητα και πλέον μας έχουν δοθεί πολλές ευκαιρίες».

Για τον Γιώργο Παπαδάκη, η Αλεξάνδρα Καϋμένου απάντησε: «Το “Καλημέρα Ελλάδα” ήταν μια ιστορική εκπομπή, είναι δύσκολο για τους συναδέλφους που τη συνεχίζουν. Ο Γιώργος Παπαδάκης μου άπλωσε το χέρι του και θα τον ευχαριστώ για πάντα».