Αλέξανδρος Λυκουρέζος: Αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις της κόρης του, για σεξουαλική παρενόχληση από συνεργάτη του

Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος παρακολούθησε το βράδυ της Τετάρτης (04-03-2026) την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ο αγαπητικός της βοσκουπούλας» και στη συνέχεια παραχώρησε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών που τον περίμεναν. Μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για τα όσα ανέφερε προ ημερών η κόρη του, Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, για σεξουαλική παρενόχληση από συνεργάτη του.

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου είχε περιγράψει σε πρόσφατη συνέντευξή της στον Κωνσταντίνο Καμέα και στην εκπομπή «Status», πως όλα συνέβησαν όταν ήταν ακόμα παιδί. Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε, το περιστατικό αφορούσε συνεργάτη του πατέρα της από το δικηγορικό γραφείο του. Έκανε λόγο για σεξουαλική παρενόχληση από εκείνον, που δεν ξέχασε ποτέ. Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος δεν θέλησε να σχολιάσει και να δώσει τροφή για περαιτέρω συζητήσεις.

«Δεν είμαι εδώ για να συζητήσουμε οικογενειακά θέματα. Όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος, όταν ρωτήθηκε για τα όσα ανέφερε η κόρη του. Στο πλευρό του ποινικολόγου, βρισκόταν η σύντροφός του, Τζένη Οικονόμου.

Σε ερώτηση στη συνέχεια ποιο είναι το μυστικό της σχέσης τους, η Τζένη Οικονόμου είπε: «Το μυστικό της σχέση μας είναι η αγάπη και ο σεβασμός και να δίνουμε χώρο και χρόνο. Δεν είναι καθόλου δύσκολος άνθρωπος».

«Βίωσα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης σε πολύ νεαρή ηλικία από συνεργάτη του πατέρα μου στο γραφείο. Ερχόταν στο σπίτι, εγώ ήμουν πολύ μικρή, πήγαινα στο δημοτικό και ερχόταν στο δωμάτιό μου και τριβόταν πάνω μου. Δεν έγινε κάτι περισσότερο, αλλά εγώ ντρεπόμουν να το πω στους γονείς μου», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου στην επίμαχη συνέντευξή της.