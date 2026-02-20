Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Συνεργάτης του πατέρα του ερχόταν στο δωμάτιο μου και τριβόταν πάνω μου

Μία νέα αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου και εξομολογήθηκε ότι υπέστη σεξουαλική παρενόχληση σε μικρή ηλικία από συνεργάτη του πατέρα της, Αλέξανδρου Λυκουρέζου.

Η κόρη του γνωστού δικηγόρου και της αείμνηστης Ζωής Λάσκαρη μίλησε στην εκπομπή Status με τον Κωνσταντίνο Καμέα που προβλήθηκε, το βράδυ της Πέμπτης, στο Astra Tv. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου ανέφερε ότι όταν πήγαινε στο δημοτικό ένας άντρας που ανήκει στο επαγγελματικό περιβάλλον του πατέρα της πήγαινε στο σπίτι τους και τριβόταν επάνω της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, ανάμεσα σε πολλά άλλα, η κόρη της αείμνηστης Ζωής Λάσκαρη και του Αλέξανδρου Λυκουρέζου μίλησε για την κατ’ επανάληψη παρενόχληση που δεχόταν σε νεαρή ηλικία από συνεργάτη του πατέρα της.

Ειδικότερα, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως

«Βίωσα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης, σε πολύ νεαρή ηλικία, από συνεργάτη του πατέρα μου στο γραφείο. Αυτός έμπαινε στο σπίτι, είχε θράσος δηλαδή, εγώ ήμουν πολύ μικρή, πήγαινα στο δημοτικό, ερχόταν στο δωμάτιο μου και τριβόταν πάνω μου. Χωρίς να γίνει τίποτα περισσότερο. Είχε όμως αυτή τη δυναμική πάνω μου, ενώ εγώ ήμουν μικρό κοριτσάκι και ντρεπόμουν να το πω μετά στους γονείς μου», είπε αρχικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Επειδή ήμουν γενικά πολύ ατίθαση, ντρεπόμουν να το πω στους γονείς μου, γιατί δεν θα με πίστευαν. Αυτός ο άνθρωπος συνέχισε να εργάζεται για τον πατέρα μου πολλά χρόνια, δεν το ‘πα ποτέ και εγώ ντρεπόμουν μια ζωή γιατί τον έβλεπα συνέχεια στο γραφείο. Αυτό το βίωνα για πολλά χρόνια», εξομολογήθηκε ακόμα.

Παράλληλα, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου είπε και άλλες λεπτομέρειες για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, υπογραμμίζοντας: «Ερχόταν καθημερινά στο σπίτι μας και πάντα δεν μ’ άρεσε όλο αυτό. Δεν ξέρω αν το ‘χει κάνει σε άλλα κορίτσια, γενικά όμως είχε πολύ έντονη παρουσία και προς τον πατέρα μου. Τον πίεζε να βάλει το παιδί του σε δουλειά, παρόλο που εκείνο ήταν ατάλαντο, γενικότερα ήταν πολύ πιεστικός και ευτυχώς αποχώρησε πολλά χρόνια πριν κλείσει το γραφεί», συμπλήρωσε, ακόμα, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.