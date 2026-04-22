Αλέξανδρος Τσουβέλας: Τον τελικό του 1987 τον είδα με τον Βαγγέλη Ρωχάμη, μέναμε μεσοτοιχία τότε

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» ήταν το βράδυ της Τρίτης (21-04-2026) ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, για μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη με την Αθηναϊδα Νέγκα. Ο καλλιτέχνης μάλιστα, αποκάλυψε για πρώτη φορά τη σχέση του με τον Βαγγέλη Ρωχάμη.

Όπως ανέφερε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, το πατρικό του σπίτι είχε μεσοτοιχία με εκείνο που έμενε ο Βαγγέλης Ρωχάμης. Τον γνώριζε και θυμάται μάλιστα μια από τις μεγαλύτερες νύχτες του ελληνικού αθλητισμού, τον Ιούνιο του 1987, όταν παρακολούθησαν μαζί τον τελικό του Eurobasket, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Σοβιετική Ένωση.

«Ήρθαν οι γονείς μου από το χωριό, εγώ γεννήθηκα εδώ και μέναμε στο Περιστέρι. Στο διπλανό σπίτι έμενε ένα ζευγάρι, ο κύριος Βαγγέλης και η Σόφη, οι οποίοι μας βοηθούσαν, μας έφερναν φαγητό… Και η μητέρα μου πολλές φορές με άφηνε στη Σόφη.

Μια μέρα ήρθε ένα περιπολικό και πήρε τον κύριο Βαγγέλη. Ο κύριος Βαγγέλης ήταν ο Ρωχάμης! Μιλάω σοβαρά! Μέναμε μεσοτοιχία τότε και με άφηνε η οικογένειά μου με τον Βαγγέλη Ρωχάμη και τη Σόφη. Τον τελικό του 1987 τον είδα με τον Βαγγέλη Ρωχάμη, ήμουν έξι ετών», είπε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είχε τονίσει προ ημερών ότι δέχτηκε επικριτικά σχόλια από άτομα που προφανώς δεν κατάλαβαν το περιεχόμενο ανάρτησής του. O stand-up comedian έκανε ανήμερα των Χριστουγέννων μία δημοσίευση στο Facebook, σημειώνοντας πως ο «μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός» και πρόσθεσε ότι «είχε μόλις 12 followers».