Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας χαρακτήρισε «influencer» τον Χριστό και «έφαγε» αναφορά στο Facebook

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας θέλησε να ευχηθεί διαδικτυακώς με έναν διαφορετικό τρόπο και στο μήνυμά του χαρακτήρισε τον Ιησού Χριστό ως τον «μεγαλύτερο influencer» που υπήρξε ποτέ. Ωστόσο, η ανάρτηση αυτή προκάλεσε την οργή κάποιων χρηστών του Facebook.

Όπως αποκάλυψε στη συνέχεια ο γνωστός stand-up comedian κάποιοι θέλησαν να αντιδράσουν και έτσι έκαναν αναφορά. Ταυτόχρονα, η επίμαχη ανάρτηση του Αλέξανδρου Τσουβέλα «εξαφανίστηκε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός που γεννήθηκε σαν σήμερα… Χάραξε τον χρόνο (προ Χριστού και μετά) και είχε μόλις 12 followers… Δίδαξε μόνο αγάπη. Εύχομαι να τη βρείτε. Καλά Χριστούγεννα σε όλους», είχε γράψει στο Facebook ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στην ανάρτηση που έκανε το πρωί της Πέμπτης (25.12.2025).

Ωστόσο η ανάρτηση αυτή φαίνεται ότι προκάλεσε αντιδράσεις στους διαδικτυακούς του φίλους, οι οποίοι έσπευσαν – όπως ισχυρίζεται ο γνωστός κωμικός – να του κάνουν αναφορά.

Έτσι λίγη ώρα αργότερα η δημοσίευση του Αλέξανδρου Τσουβέλα είχε «εξαφανιστεί» από τη σελίδα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως μετά, θέλησε να ξεκαθαρίσει μερικές πράγματα και έκανε μια νέα

«Σε ποστ που μιλάμε για να αγαπάτε αλλήλους κάνατε κάποιοι αναφορά… Ευχαριστώ και να σας χαίρεται η μαμά σας», έγραψε στο Facebook.

Kάτω από την ανάρτηση του Αλέξανδρου Τσουβέλα υπήρξαν πολλά σχόλια και οι περισσότεροι τάχθηκαν υπέρ του Αλέξανδρου Τσουβέλα.

Πρόσφατα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είχε παραχωρήσει μία συνέντευξη στην εκπομπή «Στούντιο 4» και είχε μιλήσει για τον πατέρα του που ήταν ιερέα.

«Ο πατέρας μου δεν ήταν αυστηρός ιερέας. Δεν έλεγε “νηστεύουμε τώρα”, έλεγε μόνο “μην τρώτε κρέας έξω τη Μεγάλη Παρασκευή και με ξεφτιλίζετε”. Υπήρχε ένας συντηρητισμός αλλά μέχρι εκεί. Η μητέρα μου δεν ήταν αυτή η παπαδιά η κλασική. Ήταν οι γονείς οι οποίοι ήρθαν από το χωριό στην Αθήνα και δούλευαν πάρα πολλές ώρες για να εξασφαλίσουν στα παιδιά ό,τι δεν είχαν εκείνοι. Τα υλικά αγαθά τότε έπαιζαν πρωτεύοντα ρόλο στο να δείξει μια οικογένεια ότι περνάει καλύτερα από την άλλη. Η ευτυχία ήταν συγκριτική αλλά καταλαβαίνω, αλλά το υλικό αγαθό έπαιζε σπουδαίο ρόλο», είχε πει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.