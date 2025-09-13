Lifestyle

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Viral η παράστασή του στην Στυλίδα – Τραγούδησε σε παππά το soundtrack του «Ιησού από τη Ναζαρέτ»

Ξέσπασε στα γέλια ο παππάς με την αντίδραση του κωμικού - «Πείτε μου η ζωή μου τι άλλο μου επιφυλάσσει» σχολίασε με χιούμορ ο Αλέξανδρος Τσουβέλας
Αλέξανδρος Τσουβέλας

Δεν μπορούσαν να σταματήσουν να κρατούν την κοιλιά τους από τα γέλια όσοι βρέθηκαν στην παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα στην Στυλίδα που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής (12.09.2025). Ενώ ο stand up comedian έλεγε τα αστεία του πάνω στην σκηνή, ξαφνικά από πίσω του εμφανίστηκε ένας παππάς.

Σε βίντεο που ανέβηκε στα social media, φαίνεται ο παππάς να στέκεται πίσω από τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και να παρακολουθεί την παράστασή του. Όταν ο κωμικός ωστόσο κατάλαβε το τι συνέβαινε, σταμάτησε, προσευχήθηκε και στάθηκε με τα δάχτυλα σταυρωμένα, ως ένδειξη σεβασμού. Πολύ γρήγορα ωστόσο επέστρεψε στο καθιερωμένο του χιούμορ.

«Δεν θα ήταν ωραίο να τον έβλεπα μόνο εγώ και να έρθει να με πάρει;», σχολίασε ο κωμικός, ο πατέρας του οποίου είναι παππάς.

Ο παππάς, σε καλή διάθεση, ευλόγησε τον κωμικό και ξεκίνησε να γελά με τα αστεία του. Όταν όμως αποφάσισε να φύγει από το σημείο, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία να «χτυπήσει». Ξεκίνησε να τραγουδά το soundtrack από τον «Ιησού από τη Ναζαρέτ», με τον παπά να ξεκαρδίζεται στα γέλια.

«Πείτε μου η ζωή μου τι άλλο μου επιφυλάσσει» είπε στη συνέχεια.

Δείτε το βίντεο:

@kostas.ger #tzouvelas#fyyyyyyyyyyyyyyyy #fyppppppppppppppppppppppp #fypage #fypppppppppp ♬ πρωτότυπος ήχος – k.G

Το περιστατικό ανέβασε στα social media και ο ίδιος ο Αλέξανδρος Τσουβέλας που έγραψε «δεν ξέρω τι άλλο θα μου συμβεί στις παραστάσεις».

