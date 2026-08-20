Αλέξης Γεωργούλης: Οι βουτιές και η χαλάρωση του ηθοποιού μέσα από εικόνες – «Χωρίς άγχος, μόνο καλή διάθεση»

Ο Αλέξης Γεωργούλης συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές του και κατά διαστήματα δημοσιεύει εικόνες στο Instagram. Μέσα από αυτές, δίνει μια γεύση για το πώς περνάει και στέλνει λακωνικά μηνύματα στους διαδικτυακούς φίλους του. Ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και πολιτικός δεν έχει αποκαλύψει την ακριβή τοποθεσία των φετινών καλοκαιρινών του διακοπών.

Στο νέο άλμπουμ φωτογραφιών που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Αλέξης Γεωργούλης ποζάρει σε μια βραχώδη παραλία, με φόντο τα καταγάλανα νερά και το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο.

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Φορώντας μαύρο μαγιό και χωρίς μπλούζα, ο Αλέξης Γεωργούλης φωτογραφίζεται ανέμελος, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα απολαμβάνει το μπάνιο του μέσα στη θάλασσα.

«Χωρίς άγχος, μόνο καλή διάθεση», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

«Το κεφάλαιο “πολιτική” δεν μπορεί να κλείσει. Ζούμε σε μια κοινωνία που και μόνο που υπάρχουμε, ως πολίτες, εκεί το κεφάλαιο αυτό γράφεται είτε υπάρχουμε ενεργά είτε όχι. Το κεφάλαιο “κομματική” έχει κλείσει. Είναι ένας ατέρμονος αγώνας που δεν πρόκειται να βγει πουθενά.

Πολεμήθηκα μόνο από Έλληνες, μέσα και έξω, όπως λένε… οι αντίπαλοι είναι απέναντι μας και οι εχθροί είναι δίπλα μας», είχε δηλώσει ο Αλέξης Γεωργούλης σε πρόσφατη συνέντευξη που είχε δώσει.