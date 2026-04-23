Αν Χάθαγουεϊ: Θαυμαστής της έδωσε το Κοράνι μετά το «Ινσαλάχ» σε συνέντευξή της

Η ηθοποιός δέχτηκε το δώρο, χαμογέλασε και τον ευχαρίστησε - Δείτε το βίντεο
Αν Χάθαγουεϊ / REUTERS / Jack Taylor

Θαυμαστής της Αν Χάθαγουεϊ την πλησίασε και της έδωσε το Κοράνι μετά τη χρήση της φράσης «Ινσαλάχ» σε πρόσφατη συνέντευξή της. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου, στην πρεμιέρα της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» στο Λονδίνο, όσο η ηθοποιός υπέγραφε αυτόγραφα.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ένας θαυμαστής πλησίασε τημ Χάθαγουεϊ και της είπε: «Σου έφερα αυτό το Κοράνι. Είδα το βίντεο όπου είπες “Ινσαλάχ”». Η ηθοποιός δέχτηκε το δώρο, χαμογέλασε και τον ευχαρίστησε.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά από συνέντευξη της Χάθαγουεϊ, κατά την οποία χρησιμοποίησε τη φράση «Ινσαλάχ», που σημαίνει «αν το θέλει ο Θεός» – μία φράση που προκάλε ποικίλλες αντιδράσεις.

Μιλώντας για τη ζωή και το μέλλον της, δήλωσε στο People: «Θέλω πραγματικά να ζήσω και να απολαύσω τη ζωή. Θέλω να έχω μια μακρά και υγιή ζωή, Ινσαλάχ, το ελπίζω. Ινσαλάχ». Η τοποθέτηση της ηθοποιού προκάλεσε διαφορετικές αντιδράσεις στα social media, με ορισμένους να τη σχολιάζουν θετικά και άλλους να εκφράζουν επιφυλάξεις.

Η πασίγνωστη ηθοποιός Αν Χάθαγουεϊ είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο, όπως γράφει το νέο εξώφυλλο του περιοδικού People.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
278
256
129
126
98
