Αν Χάθαγουεϊ: Θαυμαστής της έδωσε το Κοράνι μετά το «Ινσαλάχ» σε συνέντευξή της

Θαυμαστής της Αν Χάθαγουεϊ την πλησίασε και της έδωσε το Κοράνι μετά τη χρήση της φράσης «Ινσαλάχ» σε πρόσφατη συνέντευξή της. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου, στην πρεμιέρα της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» στο Λονδίνο, όσο η ηθοποιός υπέγραφε αυτόγραφα.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ένας θαυμαστής πλησίασε τημ Χάθαγουεϊ και της είπε: «Σου έφερα αυτό το Κοράνι. Είδα το βίντεο όπου είπες “Ινσαλάχ”». Η ηθοποιός δέχτηκε το δώρο, χαμογέλασε και τον ευχαρίστησε.

A fan gifts Anne Hathaway a copy of the Quran at ‘THE DEVIL WEARS PRADA 2’ London premiere after she said “inshallah” in an interview.



(via harryl_1223 / IG) pic.twitter.com/mUVHec0Dib — Film Updates (@FilmUpdates) April 22, 2026

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά από συνέντευξη της Χάθαγουεϊ, κατά την οποία χρησιμοποίησε τη φράση «Ινσαλάχ», που σημαίνει «αν το θέλει ο Θεός» – μία φράση που προκάλε ποικίλλες αντιδράσεις.

Μιλώντας για τη ζωή και το μέλλον της, δήλωσε στο People: «Θέλω πραγματικά να ζήσω και να απολαύσω τη ζωή. Θέλω να έχω μια μακρά και υγιή ζωή, Ινσαλάχ, το ελπίζω. Ινσαλάχ». Η τοποθέτηση της ηθοποιού προκάλεσε διαφορετικές αντιδράσεις στα social media, με ορισμένους να τη σχολιάζουν θετικά και άλλους να εκφράζουν επιφυλάξεις.

Η πασίγνωστη ηθοποιός Αν Χάθαγουεϊ είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο, όπως γράφει το νέο εξώφυλλο του περιοδικού People.