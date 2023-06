Πρεμιέρα στο HBO Max κάνει στις 22 Ιουνίου η δεύτερη σεζόν της σειράς Αnd Just Like That, του sequel του Sex and the City. Ένα χρόνο μετά το θάνατο του Mr Big, ο «Έινταν» επιστρέφει στη ζωή της Κάρι Μπράντσο.

«Δεν προχωράς επειδή είσαι έτοιμος. Προχωράς γιατί έχεις ξεπεράσει αυτό που ήσουν», λέει η Κάρι Μπράντσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) στην αρχή του τρέιλερ της δεύτερης σεζόν του Αnd Just Like That.

Το τρέιλερ προσφέρει αρκετές «ζουμερές» λεπτομέρειες για το τι πρόκειται να ακολουθήσει στο νέο κύκλο, που θα έχει 11 επεισόδια.

Η σειρά ξεκινά ένα χρόνο μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Μπιγκ (Κρις Νοθ) και ακολουθεί μεταξύ άλλων την προσπάθεια της Κάρι Μπράντσο να το ξεπεράσει και να προχωρήσει τη ζωή της. Στο πλευρό της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ για μία ακόμη φορά πρωταγωνιστούν οι Κρίστιν Ντέιβις και Σίνθια Νίξον.

Οι Σαρίτα Τσάντχερι, Νικόλ Άρι Πάρκερ και Κάρεν Πίτμαν επιστρέφουν στους ρόλους τους μαζί με τους Ντέιβιντ Άιγκενμπεργκ, Μάριο Καντόν, Έβαν Χάντλερ και Νίαλ Κάνινγκχαμ.

Στο τρέιλερ δεν υπάρχει κανένα πλάνο ή στοιχείο που να προμηνύει το πολυαναμενόμενο cameo της Κιμ Κατράλ στο ρόλο της Σαμάνθα Τζόουνς, μια είδηση που ανακοινώθηκε λίγες ώρες πριν την κυκλοφορία του.

Το And Just Like That θα ξεκινήσει να προβάλλεται στις 22 Ιουνίου από τη συχνότητα του ΜΑΧ.