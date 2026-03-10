Ανδρέας Μικρούτσικος: Όσα είχαν αποκαλύψει για τον γάμο του, πριν από έναν μήνα στο «Buongiorno»

Μία απολαυστική συζήτηση, γεμάτη χιούμορ, είχαν πριν από έναν μήνα οι συντελεστές της εκπομπής «Buongiorno» και ο Ανδρέας Μικρούτσικος είχε επιβεβαιώσει, ανάμεσα σε γέλια και πειράγματα, ότι πράγματι ο γάμος δεν είναι κάτι που αποκλείει από τη ζωή του.

Το πρωί της Τρίτης (10.03.2026) η Τίνα Μεσσαροπούλου αποκάλυψε στο «Happy Day» ότι ο γνωστός παρουσιαστής ετοιμάζεται να παντρευτεί με τη σύντροφό του, Έλενα Μαστραγγελή. Τότε, ο Ανδρέας Μικρούτσικος είχε δεχτεί on air πρόταση από τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να γίνει κουμπάρος στον γάμο του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μου στείλανε πληροφορίες και μου είπαν ότι ο γάμος θα γίνει, με το καλό, τον Μάιο. Σε πολύ στενό κύκλο. Η πηγή μου απλώς μου απάντησε», είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου στην εκπομπή του ALPHA.

Οι αποκαλύψεις του Ανδρέα Μικρούτσικου έναν μήνα πριν

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είχε αναφέρει στις 29 Ιανουαρίου 2026 ότι ότι θα ξαναπαντρευόταν αν του το επέτρεπε η εκκλησία.

«Θα παντρευόμουνα, αλλά μου το απαγορεύει η θρησκεία», είχε αναφέρει, με τη Φαίη Σκορδά να τον προτρέπει να κάνει πολιτικό γάμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αν είναι να ξαναπαντρευτώ, θα τον κανονίσω εγώ με τη θρησκεία. Έχω μέσον! Τον αδελφό “παπα-θεούσα” Δημήτρη! Άμα ο Δημήτρης μου βρει… ναι, θρησκευτικό», είχε πει ακόμα ο Ανδρέας Μικρούτσικος, πειράζοντας τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

«Σε κουμπαρεύω! Θα σε παντρέψω εγώ», του είχε απαντήσει ο συνεργάτης του.

«Με κάνεις κουμπάρο; Τα λες, τα λες αυτά τώρα, στον αέρα;», είχε απαντήσει ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

«Παπά, θα σου βρω παπά… Αν σου βρω, θα κάνεις γάμο με την Ελένη;», ήταν η απάντηση του Δημήτρη Ουγγαρέζου.

«Δε θα μου πεις και με ποια θα κάνω! (Γελάει) Εντάξει», είχε πει, συνεχίζοντας τα πειράγματα ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

«Εγώ μέσα στην εβδομάδα θα σου βρω τον παπά και θα τον φέρω εδώ. Θα παντρευτείς;», τον είχε προκαλέσει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

«Ναι. Τελειώσαμε», είχε υπογραμμίσει ο Ανδρέας Μικρούτσικος, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά ότι ένας ακόμα γάμος δεν είναι κάτι που αποκλείει να συμβεί στο μέλλον.

Τέλος ο Ανδρέας Μικρούτσικος δήλωσε στους συνεργάτες του: «>Με μεγάλη βροχή… είχα χωρισμό! Δεν το θέλω».

«Εγώ δεν μπορώ τους παπατζήδες της θρησκείας. Το να πιστεύει ο άλλος, τον σέβομαι απόλυτα! Και σέβομαι και την εκκλησία, που έχει μια ευρύτητα. Τα υπερδόγματα, να με στέλνουν πίσω στο Μεσαίωνα και όλες οι υπερβολές για να έχουνε μια πελατεία, η οποία είναι φανατικών, είναι θρησκομανών, εγώ αυτό το πράγμα το χτυπάω.

Από την άλλη μεριά, λέει ο Δημήτρης “πιστεύω”. Τον σέβομαι, απόλυτα! Γιατί κι εγώ του ‘κανα πλάκα στις αρχές, δεν πήγε να μ’ αντέξει, δεν του το ‘χω ξανακάνει. Γιατί σέβομαι αυτό που πιστεύει. Τώρα, αν κάνουμε κουβέντα, μπορεί να είμαι ενάντιος σε μια σειρά πράγματα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν την αποδέχομαι. Δεν πήγαινα στην εκκλησία; Δεν έκανα Ανάσταση; Τι ωραίες… οι μεγάλες Παρασκευές και οι Αναστάσεις και όλα τα υπόλοιπα. “Ω γλυκύ μου έαρ”», ξεκαθάρισε ακόμα ο γνωστός παρουσιαστής.