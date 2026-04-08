Άννα Φόνσου: Δεν πήγα στην κηδεία της Μαρινέλλας γιατί ήταν εκεί πολιτικοί και τηλεοπτικές κάμερες

Η Άννα Φόνσου έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε στις δύο μεγάλες απώλειες από τον χώρο της τέχνης, τον θάνατο της Μαρινέλλας και του Γιώργου Μαρίνου. Παράλληλα, η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα εξήγησε γιατί έχει κλείσει για εκείνη το κεφάλαιο «έρωτας».

Η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός ήταν τη Μεγάλη Τετάρτη (08.04.2026) καλεσμένη στην εκπομπή «Το πρωινό» και είχε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Γιώργο Λιάγκα. Η Άννα Φόνσου αποκάλυψε μεταξύ άλλων τον λόγο που δεν πήγε στην κηδεία της Μαρινέλλας, ενώ αναφέρθηκε και στην αίθουσα που έφτιαξε στο «Σπίτι του Ηθοποιού» για τον Γιώργο Μαρίνο.



«Το Πάσχα θα μείνω στην Αθήνα. Μ’ αρέσει πολύ συνήθως η Αθήνα το Πάσχα, γιατί λείπουν όλοι και μπορώ και κάνω τα πράγματα που θέλω. Πάω στην Πλάκα καταρχήν, που μ’ αρέσει. Θα κάνω Ανάσταση στον Άγιο Νικόλα και θα πάω και στον Παναγιοτάφο, τη Μεγάλη Παρασκευή που τραγουδάνε… Μ’ αρέσουν, ακούγεται και της Λαμπέτη η φωνή και που ήταν και ήμασταν πολλά χρόνια μαζί, μου θυμίζει άλλες εποχές», είπε αρχικά η Άννα Φόνσου.

Παράλληλα η Άννα Φόνσου εξομολογήθηκε για τον θάνατο της Μαρινέλλας: «Όταν χάνεται ένας άνθρωπος με την αξία της Μαρινέλλας, η θλίψη μου είναι μεγάλη. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που είναι αναντικατάστατοι. Δεν πήγα στην κηδεία, γιατί δεν μπορώ να πηγαίνω σε αυτές τις κηδείες, που είναι εκεί και οι πολιτικοί και είναι και οι τηλεοπτικές κάμερες. Δεν μ’ αρέσει. Μ’ αρέσει τουλάχιστον αυτό που έκανε ο Γιώργος ο Μαρίνος. Είδα μία κηδεία και παρακολουθούσα και τι λέει ο παπάς στην κηδεία, γιατί σε άλλες κηδείες που πήγαινα, τις κοίταγα. Δεν μου αρέσουν όλα αυτά με τους πολιτικούς, που δεν ξέραν και τίποτα για αυτόν που έχει πεθάνει και ήτανε τεθλιμμένοι…».

Επίσης η σπουδαία ηθοποιός ανέφερε ότι έφτιαξε μία αίθουσα στο «Σπίτι του Ηθοποιού» στη μνήμη του Γιώργου Μαρίνου.

«Είναι η μουσικής σκηνής “Γιώργος Μαρίνος” και θα είμαστε μετά από το Πάσχα θα κάνουμε και εγκαίνια», δήλωσε η Άννα Φόνσου.

Έπειτα μίλησε για το «Σπίτι του Ηθοποιού» και τους καλλιτέχνες που φιλοξενεί.

«Στο “Σπίτι του Ηθοποιού” δεν μπορούν να μείνουν πάνω από 30, οπότε μένουν 30. Τώρα με το καινούργιο κτίριο που κάνουμε, θα μπορούν εκεί να φιλοξενηθούν κι άλλοι 25. Δεν μπορεί να καθίσει κάποιος παραπάνω από δύο χρόνια. Εκτός αν υπάρχει λόγος, οπότε τον κρατάμε. Αλλά στα δύο χρόνια, πρέπει να φύγει, αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος για να καθίσει».

«Εγώ νομίζω πρέπει να γίνει κάτι για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ. Ο Γιάννης ήταν ο γιος της Αλίκης, η Αλίκη τον Γιάννη είχε αγαπήσει. Πρέπει να τον βοηθήσουμε να δουλέψει, να κάνει αυτές τις ιδέες που έχει. Λίγο να τις κατεβάσουμε, αλλά είναι ωραίες ιδέες. Νομίζω αυτό πρέπει να φροντίσει και η οικογένειά του και η Αλίκη θα περίμενε να τον βοηθήσουν. Το να τσακώνονται τώρα μεταξύ τους ποιος θα κάνει την πιο φαντασμαγορική… μετά από 30 χρόνια που έχει φύγει η Αλίκη, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Να θέλανε να το κάνουν όλοι μαζί, για να δείξουμε την καριέρα της Αλίκης και πώς ορισμένοι άνθρωποι δεν είναι να ξεχαστούν, όπως εκείνη, καλό θα ήταν. Αλλά να είναι σε αυτή την διαφωνία, “εγώ έχω απ’ το υπουργείο”, “εγώ όμως μπορώ…”, δεν είναι από τα καλύτερα», είπε για την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Η προσωπική ζωή

Μιλώντας για την προσωπική της ζωή η Άννα Φόνσου παραδέχτηκε: «Έκλεισε η αυλαία με τα ερωτικά μου, γιατί τώρα εγώ έχω τα εγγόνια μου. Δεν έχω τόση ανάγκη να έχω σύντροφο» και πρόσθεσε με χιούμορ: «Για να βρω ένα σύντροφο ζωής, πρέπει να ‘ναι 105 χρονών. Γιατί εγώ ήθελα πάντοτε να είναι μεγαλύτεροι οι άντρες από μένα. Οπότε τώρα πού να βρω έναν 105; Ξέρεις, όσο μεγαλώνω δεν ρίχνω νερό στο κρασί μου. Έχω τις ίδιες απαιτήσεις που είχα και όταν ήμουνα 20 χρονών από έναν άντρα. Πάντοτε ήθελα έναν άντρα να με προστατεύει με την καλή έννοια. Να αισθάνομαι ότι αυτός είναι πιο πάνω από μένα… Δεν ξέρω γιατί. Δεν μ’ αρέσαν ποτέ οι νεαροί, μ’ αρέσαν άνθρωποι ωραίοι, σοβαροί. Που αν τους ρωτήσω, να με συμβουλέψουν.».

«Πάντοτε μ’ άρεσε να ‘χω άνδρες που έχουν λεφτά, να μου δίνουνε για να βοηθάω τους ηθοποιούς. Αυτό το απέδειξα. Δηλαδή, δεν ήθελα να τα ‘χα για δικά μου. Αυτό ήταν το σχέδιο μου. Θυμάμαι μια φορά ήταν ένας ηθοποιός άρρωστος και μου λένε “θέλει ένα εκατομμύριο για να πάει να γίνει καλά στην Αμερική”. Λέω, “τι, θα παίρνουμε τηλέφωνα; Θα σας το δώσω εγώ”. Και μου λέει “θα σας το επιστρέψω γιατί θα πουλήσει ο πατέρας μου ένα σπίτι”. Λέω “καλά. Εγώ θέλω να το δώσω. Γίνεται καλά, μαθαίνω ότι ήρθε και δεν ήρθε να μου πει ένα “ευχαριστώ”. Και έγινα έξω φρενών.

Μία μέρα λοιπόν, πήγαινα στο “Σπίτι του Ηθοποιού” και λέω “και αυτός, μού είπανε ότι πηγαίνει και στο Σωματείο Ηθοποιών. Θα πάω να τον δω”. Και βλέπω έναν από κάτω, να τρέχει, να τρέχει, να τρέχει… Και εγώ δεν τον είχα δει ποτέ. Του ‘δωσα τα λεφτά χωρίς να τον έχω δει. Μου λέει “είμαι αυτός που με βοηθήσατε. Πήγα στο “Σπίτι του Ηθοποιού”, δεν σας βρήκα, και μου είπανε ότι είσαστε σε ένα εστιατόριο, να σας φέρω την επιταγή, που πούλησε ο πατέρας μου” Και μου ‘δωσε και τους τόκους!», αποκάλυψε η Άννα Φόνσου.