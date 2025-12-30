Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για Φάνη Μουρατίδη: Όλες οι σχέσεις αλλάζουν, πρέπει να αφεθείς στις αλλαγές

Στη μακρόχρονη συντροφική σχέση με τον συνάδελφο της, Φάνη Μουρατίδη και στο μεγάλωμα των δυο παιδιών τους αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Άννα Μαρία Παπαχαράλμπους στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγαρη αυτή την εβδομάδα.

Η Άννα Μαρία Παπαχαράλμπους είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον Φάνη Μουρατίδη. Ανέφερε πως είναι ένα άτομο που έχει μάθει να σέβεται, όχι μόνο τις γυναίκες αλλά όλους τους ανθρώπους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άννα Μαρία Παπαχαράλμπους και Φάνης Μουρατίδης είναι μαζί εδώ και 17 χρόνια. Θέλουν, όπως εξομολογείται η δημοφιλής ηθοποιός να συνεχίσουν μαζί και φροντίζουν να προσαρμόζονται στις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος.

Μεγαλώνεις δυο αγόρια. Πως τους περνάς μηνύματα σεβασμού απέναντι στο γυναικείο φύλο;

Αυτό δεν το περνάς με λόγια. Το βλέπουν στη συμπεριφορά τη δική μου, του πατέρα τους, των συγγενών μας, των φίλων μας. Είναι αυτό που βλέπουν μέσα στο σπίτι μας. Εμείς είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Ο Φάνης είναι ένας άνθρωπος που σέβεται όχι μόνο τις γυναίκες, όλους τους ανθρώπους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θα είχαμε κάνει οικογένεια αν ήταν διαφορετικός. Παρ’ όλα αυτά σε ένα οικογενειακό τραπέζι θα δεις ότι οι γυναίκες θα σηκωθούν να βοηθήσουν την οικοδέσποινα, όχι οι άνδρες. Είναι βίωμα που πρέπει να ξεριζωθεί. Και εγώ το κουβαλάω από τις παλαιότερες γενιές. Η γυναίκα κρίνεται από τη νοικοκυροσύνη της, από τη φροντιστική της ιδιότητα. Ο άνδρας δεν κρίνεται. Αυτό θα πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή.

Πόσα χρόνια γάμου κλείνετε με τον Φάνη Μουρατίδη;

Είμαστε 17 χρόνια μαζί. Όλες οι σχέσεις αλλάζουν, πρέπει να αφεθείς στις αλλαγές. Πιστεύω πολύ στις αλλαγές και θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι που πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος, να προσαρμόζεται και στις εσωτερικές και στις εξωτερικές αλλαγές. Δεν έχω βρει το μαγικό κλειδί των σχέσεων, κάνουμε ό,τι κάνουν όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να συνεχίσουν να είναι μαζί.