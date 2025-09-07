Άννα Θεοδωρίδη: Η σύντροφος του Light φωτογραφίζεται με εσώρουχα λίγο πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο παιδί τους

Ο Light και η Άννα Θεοδωρίδη μετρούν αντίστροφα για να γίνουν για πρώτη φορά γονείς. Όπως έχουν αποκαλύψει περιμένουν αγόρι και όλα στην εγκυμοσύνη έχουν κυλήσει ομαλά. Το ζευγάρι ζει αναμφίβολα μια από τις πιο ξεχωριστές περιόδους και μαζί κάνουν σχέδια και όνειρα για το μέλλον.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, το ζευγάρι ταξίδεψε στη Ιταλία, όπου ο γνωστός τράπερ έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, δίνοντάς της ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι. Λίγους μήνες μετά Light και η Άννα Θεοδωρίδη ανακοίνωσαν τα ευχάριστα για την εγκυμοσύνη.

Το ερωτευμένο ζευγάρι που είναι σε σχέση εδώ και αρκετά χρόνια, ανυπομονεί να υποδεχτεί τον καρπό του έρωτά του. Η Άννα Θεοδωρίδη έχει δημοσιεύσει μερικά στιγμιότυπα από το πώς βιώνει την εγκυμοσύνη της ενώ και ο Light φαίνεται πως προετοιμάζεται για τη στιγμή που θα κρατήσει στην αγκαλιά του τον γιο του.

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, η Άννα Θεοδωρίδη έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας πόσο έχει μεγαλώσει η κοιλίτσα της, ποζάροντας με τα εσώρουχά της μπροστά σε έναν ολόσωμο καθρέφτη. «Τελευταίες μέρες με την κοιλίτσα» έγραψε.

«Τώρα τελευταία, η αλήθεια είναι κλαίω και όταν πονάω αρκετά στην εγκυμοσύνη. Αυτούς τους μήνες η αλήθεια είναι ότι έχω πονέσει αρκετά. Τους πρώτους μήνες, που ήταν πολύ δύσκολα, έκλαιγα» είχε αναφέρει τον περασμένο Ιούνιο η Άννα Θεοδωρίδη σε vidcast.