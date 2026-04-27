Άννα Βίσση: Κυκλοφόρησε το music video του νέου της τραγουδιού με τίτλο «Αιγαίο»

Η Άννα Βίσση βρίσκεται σε μία άκρως δημιουργική φάση ζωής, καθώς πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι, με τίτλο «Αιγαίο», για το οποίο γυρίστηκε και ένα εντυπωσιακό music video.

Η Άννα Βίσση παρουσιάζει, λοιπόν, το music video του νέου single «Αιγαίο», σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα και παραγωγή του Alex Papakonstantinou, το οποίο κυκλοφορεί από το προσωπικό της creative hub, τη Vission Music σε αποκλειστική διανομή Panik Entertainment Group.

Μάλιστα, το τραγούδι έχει εξελιχθεί σε ένα ασταμάτητο trend που μετρά πάνω από 10.000 δημιουργίες στο TikTok, ενώ ήδη φιγουράρει στις πρώτες θέσεις του ραδιοφωνικού Airplay Chart. Τη σκηνοθεσία του music video υπογράφει ο Βρετανός Alex De Mora και χορογραφία του Jonny Vieco, που είναι συνεργάτη του Χάρι Στάιλς.

«Με το “βλέμμα ακίνητο να κοιτά το κενό”, η Άννα ξεκινά μια εσωτερική διαδρομή μεταμορφώνοντας το “ασάλευτο σώμα” σε ένα δυναμικό ξέσπασμα κίνησης. Το νερό λειτουργεί ως η απόλυτη συμβολική δύναμη: αρχικά υποχωρεί και αποσύρεται, αντανακλώντας την παγωμένη ψυχική της ένταση, για να επιστρέψει αμέσως μετά ως ένα ορμητικό κύμα που πλημμυρίζει την οθόνη.

Μέσα από τη δική της ερμηνευτική ματιά, η μοναξιά παύει να είναι στατική, δίνοντας υπόσταση στην “τρομαχτική ηρεμία” που αφήνει πίσω του ένας χωρισμός.

Το clip δεν “ντύνει” απλώς ένα disco pop hit, αλλά αποτελεί μια σωματική έκφραση της απόλυτης μοναξιάς μέσα στο πλήθος των αναμνήσεων, μετατρέποντας το κενό της απώλειας σε μια καθηλωτική εμπειρία που κόβει την ανάσα», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση για το νέο βίντεο κλιπ της Άννας Βίσση.

Παράλληλα, η Άννα Βίσση ετοιμάζεται να γράψει ιστορία με τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, αφού η ανταπόκριση του κοινού κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ των ελληνικών μουσικών διοργανώσεων.