Η Άννα Βίσση ανακοίνωσε ότι κυκλοφορεί νέο τραγούδι και μας έδωσε μία πρώτη «γεύση»

Η Άννα Βίσση δεν είναι τυχαία εδώ και δεκαετίες στην πρώτη γραμμή του μουσικού πενταγράμμου, με αμέτρητος fans και πολλές επιτυχίες. Αυτή τη φάση της ζωής της αλλάζει τα πάντα στα επαγγελματικά της και ανοίγει πολλά σημαντικά κεφάλαια.

Πριν από λίγο καιρό, η Άννα Βίσση ανακοίνωσε τη Μεγάλη Τετάρτη (08.04.2026) ότι θα κυκλοφορήσει ένα ολοκαίνουργιου τραγούδι. Μάλιστα, δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο φαίνεται να βρίσκεται σε μία κουζίνα και να χορεύει ακούγοντας μία πολύ ξεσηκωτική μουσική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μόνο στοιχείο που θελήσει να δώσει – προς το παρόν- στο κοινό για το νέο της κομμάτι είναι ότι θα έχει σχέση με τη θάλασσα. Έτσι ως λεζάντα έβαλε ένα γαλάζιο κύμα.

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη (26.03.2026) ανακοινώθηκε επίσης η δημιουργία της νέας εταιρείας της τραγουδίστριας με τη Δήμητρα Κούστα. Η Άννα Βίσση από δω και στο εξής, μέσω της Vission Music θα πραγματοποιεί τις παραγωγές, τις κυκλοφορίες και τις διεθνείς συνεργασίες της.

Παράλληλα, ο Γιώργος Αρσενάκος, συνιδρυτής και CEO της Panik, πριν από μερικές ημέρες διευκρίνισε ότι η Άννα Βίσση δεν έχει αφήσει τη δισκογραφική εταιρεία στην οποία ανήκε.

«Δεν έφυγε από την Panik, άλλαξε τον τρόπο συνεργασίας της», είχε ξεκαθαρίσει ο Γιώργος Αρσενάκος για την Άννα Βίσση.