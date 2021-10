Η Βρετανίδα τραγουδίστρια Αντέλ επιστρέφει με ένα νέο τραγούδι, το πρώτο μετά το άλμπουμ του 2015 «25»…

Μάλιστα έδωσε μια πρώτη γεύση, με ένα βίντεο κλιπ από το κομμάτι “Easy On Me”.

Γνωστή για δημοφιλείς μπαλάντες όπως το “Hello” και το “Someone Like You”, η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα ανήρτησε ένα ασπρόμαυρο βίντεο λίγων δευτερολέπτων στους λογαριασμούς της στο Twitter και το Instagram σήμερα, με τη λεζάντα “Easy On Me – 15 Οκτωβρίου”.

Στο βίντεο διακρίνεται η τραγουδίστρια μέσα σε ένα αυτοκίνητο, να βάζει μια κασέτα στο κασετόφωνο, να ελέγχει τον πίσω καθρέπτη, να ανεβάζει τον ήχο της μουσικής και κατόπιν να οδηγεί μέσα σε ένα όχημα γεμάτο από τα υπάρχοντά της.

View this post on Instagram Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Adele (@adele)

Η Αντέλ κυκλοφόρησε το «25» τον Νοέμβριο του 2015. Το άλμπουμ κατέκτησε την κορυφή των τσαρτ σε ολόκληρο τον κόσμο και τιμήθηκε με το βραβείο άλμπουμ της χρονιάς στα Γκράμι.

Τις τελευταίες ημέρες, οι θαυμαστές της έκαναν εικασίες στο διαδίκτυο σχετικά με το αν η 33χρονη επρόκειτο να κυκλοφορήσει νέα τραγούδια, καθώς ο αριθμός “30” εμφανίστηκε μυστηριωδώς σε κτίρια σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Αντέλ αναφερόταν στην ηλικία της, όταν έδινε τίτλο στα τελευταία τρία της άλμπουμ, “19”, “21” και “25”.