Αντελίνα Βαρθακούρη: «Όταν αποφάσισα να σταματήσω την τηλεόραση, με κοίταζα στον καθρέφτη και δεν με αναγνώριζα»

Η Αντελίνα Βαρθακούρη αγαπήθηκε από τους τηλεθεατές αναλαμβάνοντας την παρουσίαση κάποιων επιτυχημένων projects, ωστόσο τα τελευταία χρόνια απέχει συνειδητά από αυτήν.

Η σύζυγός του Χάρη Βαρθακούρη μίλησε την Τετάρτη (03.12.2025) στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» για την απόφασή της να κάνει μία παύση στην καριέρα της. Παράλληλα, η Αντελίνα Βαρθακούρη εξομολογήθηκε τα πάντα και για την εντυπωσιακή αλλαγή που κατάφερε να κάνει στην εμφάνισή της, χάνοντας πολλά κιλά και αλλάζοντας εντελώς την εικόνα της.

«Έφυγα από την τηλεόραση πάρα πολύ συνειδητά. Το αν μου λείπει… υπάρχουν στιγμές που μπορώ να πω “αχ”, ξέρεις, αυτή η ενέργεια. Αλλά το να ξαναγυρίσω είναι ένα άλλο θέμα. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος σημαντικός λόγος και πραγματικά να να αξίζει.

«Αποφασίσαμε από κοινού ότι επειδή ο Χάρης Βαρθακούρης στη δική του οικογένεια είχε κάποια βιώματα, ας πούμε, ο μπαμπάς του δούλευε πάρα πολύ, ήθελε επειδή και εκείνος δουλεύει πάρα πολύ, να μπορούν τα παιδιά να έχουν έναν γονιό που θα είναι στο σπίτι πιο ενεργός», είπε για την απόφασή της να αφοσιωθεί για ένα διάστημα στην οικογένειά της.

Ύστερα μίλησε για την αποχώρησή της από την τηλεόραση και τη μεγάλη αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή της.

«Όταν αποφάσισα να σταματήσω την τηλεόραση, με κοίταξα στον καθρέφτη και δεν με έβρισκα πουθενά. Δεν με αναγνώριζα. Είχα χάσει την ισορροπία μου, είχα χάσει την Αντελίνα. Μέσα σε όλα αυτά ήταν και τα κιλά. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι όπως αυτός αισθάνεται ευτυχισμένος και καλά με τον εαυτό του», εξομολογήθηκε.

«Εγώ δεν αισθανόμουνα ευτυχισμένη στα κιλά μου. Τα άλλαξα όλα και τώρα νιώθω πολύ καλά με μένα. Διαβάζω πάρα πολλά σχόλια που πολύ εύκολα για ανθρώπους που έχουν αδυνατήσει ότι παίρνουν ενέσεις. Πόσο άδικο είναι για ανθρώπους που έχουν χάσει τα κιλά τους πολύ πριν βγει η ένεση. Είναι ταξίδι ζωής και ψυχής το να χάσεις τα κιλά σου» είπε ακόμα η Αντελίνα Βαρθακούρη.