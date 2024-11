Άντισον Ρέι: «Δεν νομίζω ότι αξίζει σε κανέναν να υποδυθεί την Μπρίτνεϊ Σπίαρς»

Για τις φήμες και το ενδεχόμενο να υποδυθεί την Μπρίτνεϊ Σπίαρς στην ανερχόμενη βιογραφική της ταινία, μίλησε η σταρ του Tiktok, Άντισον Ρέι.

Οι θαυμαστές της 24χρονης διάσημης σταρ του Tiktoκ, υποστηρίζουν εδώ και καιρό, ότι την θέλουν στον ρόλο της Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Η 42χρονη ετοιμάζει την βιογραφική της ταινία με τον σκηνοθέτη της νέας παραγωγής «Wicked» με την Αριάνα Γκράντε. Η άντισον Ρέι απάντησε στις επιθυμίες των φαν που την θέλουν πρωταγωνίστρια.

Η ταινία θα βασίζεται στα απομνημονεύματά της Σπιαρς που έγιναν μπεστ σέλερ το 2023, με τίτλο «The Woman in Me».

Η Ρέι δήλωσε σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο iHeart Radio: «Ειλικρινά δεν νομίζω ότι αξίζει σε κανέναν να υποδυθεί την Μπρίτνεϊ».

