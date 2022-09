Ρομαντικός, επιρρεπής, με μακρά ταξιδιωτική πορεία, ο σεφ και τηλεοπτικός αστέρας, Άντονι Μπουρντέν λίγο πριν την αυτοκτονία του το 2018, είχε παραπονεθεί στην πρώην σύζυγό του ότι «μισούσε» τους θαυμαστές του και ότι δεν ήθελε πλέον να είναι διάσημος…

Ο διάσημος σεφ αυτοκτόνησε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στη Γαλλία, ενώ βρισκόταν στα γυρίσματα της εκπομπής του CNN, «Parts Unknown», συγκλονίζοντας φίλους και κοινό.

Η προσωπικότητά του φαίνεται πως ήταν επιρρεπής σε εθισμούς ενώ στην προσωπική του ζωή ήταν ερωτευμένος με την ηθοποιό Άζια Αρτζέντο, η οποία όμως τον είχε παρατήσει για έναν Γάλλο δημοσιογράφο στη Ρώμη και είχε μια κόρη στην οποία είχε μεγάλη αδυναμία.

Αλκοόλ, στεροειδή και πόρνες – Η νέα βιογραφία του

Μια νέα βιογραφία έρχεται να ρίξει φως την χαώδη ζωή του σεφ, υποστηρίζοντας ότι πάλευε με το αλκοόλ και τα στεροειδή και του άρεσε να κοιμάται με πόρνες.

Το βιβλίο μες τίτλο, «Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain» θα κυκλοφορήσει στις 11 Οκτωβρίου και έρχεται να… «τσαλακώσει» τη δημόσια εικόνα του Μπουρντέν.

Όπως αποκαλύπτει σε ένα κείμενο προς την πρώην σύζυγό του, Οτάβια Μπούσια-Μπουρντέν, ο σεφ, λίγο πριν δώσει τέλος στην ζωή του, εξηγούσε πως μισεί τους θαυμαστές του. «Μισώ το να είμαι διάσημος. Μισώ τη δουλειά μου. Είμαι μόνος και ζω σε συνεχή αβεβαιότητα», έλεγε.

Η «καταστροφική» σχέση με την Αρτζέντο

Το βιβλίο εμβαθύνει επίσης στην ταραγμένη σχέση του Μπουρντέν με την Άζια Αρτζέντο, με την οποία είχε σχέση για περίπου δύο χρόνια μετά τον χωρισμό από την Μπουζία-Μπουρντέν.

Περιλαμβάνει αποκαλυπτικά κείμενα, emails και αρχεία από τον υπολογιστή του Μπουρντέν σχετικά με την «καταστροφική» σχέση που είχε με την Αρτζέντο.

Εκείνη τον είχε χωρίσει, καθώς δεν άντεχε το πόσο «κτητικός» ήταν απέναντί της.

Η ψυχολογία του Μπουρντέν ήταν πολύ άσχημη μετά από τις φωτογραφίες που διέρρευσαν και έδειχναν την Ιταλίδα ηθοποιό να χορεύει με τον δημοσιογράφο Ούγκο Κλέμεντ σε λόμπι ξενοδοχείου στη Ρώμη. Σε εκείνο το ξενοδοχείο ο Μπουρντέν και η Αρτζέντο είχαν μοιραστεί ιδιαίτερες στιγμές.

Το βιβλίο αποκαλύπτει ακόμα ότι ο σεφ μετά από αυτό, αναζήτησε το όνομά της στο διαδίκτυο «εκατοντάδες» φορές και μάλιστα μάλωσαν, με εκείνον να της στέλνει μήνυμα, αφού είδε τη φωτογραφία, που έλεγε: «Είμαι καλά. Δεν είμαι εμπαθής. Δεν ζηλεύω που ήσουν με άλλον άντρα. Δεν έχω την κυριότητά σου. Είσαι ελεύθερη. Όπως είπα. Όπως υποσχέθηκα. Όπως πραγματικά εννοούσα. Αλλά ήσουν απρόσεκτη. Ήσουν απερίσκεπτη με την καρδιά μου. Τη ζωή μου».

Τα τελευταία μηνύματα τους – «Σταμάτα να με πρήζεις»



Στην τελευταία ανταλλαγή μηνυμάτων που είχαν οι δυο τους ο Μπρουρντέν τη ρώτησε: «Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω;». Με εκείνη να του απαντά: «Σταμάτα να με πρήζεις». Η συνέχεια τραγική καθώς εκείνος της απάντησε ένα ξερό: «Εντάξει», και μετά από λίγες ώρες αυτοκτόνησε.

Η οικογένεια του Μπουρντέν και η Αρτζέντο έχουν ήδη αμφισβητήσει το βιβλίο, κατηγορώντας τη συγγραφέα του για πολλές ανακρίβειες. Η εκδοτική εταιρεία «Simon and Schuster» ωστόσο υποστηρίζει σθεναρά το βιβλίο.

«Κάθε τι που γράφει για τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις μέσα στην οικογένειά μας ως παιδιά και ως ενήλικες το κατασκεύασε ή το γράφει εντελώς λάθος», δήλωσε στους «Times» ο Κρίστοφερ, αδελφός του Μπουρντέν για τη συγγραφέα του βιβλίου.

Τα δάκρυα της Αρτζέντο



Η Αρτζέντο έχει μιλήσει δημόσια για τη θλίψη της. Τον Σεπτέμβριο του 2018, έσπασε τη σιωπή της σε αποκλειστική συνέντευξη στην DailyMail.com, όπου με λυγμούς είπε ότι ο κόσμος την κατηγορούσε ότι τον δολοφόνησε, επειδή έκανε δημόσια παρέα με τον Κλέμεντ στη Ρώμη τις ημέρες πριν από τον θάνατο του Μπουρντέν.

«Με απάτησε κι εκείνος. Δεν ήταν πρόβλημα για εμάς. Αλλά καταλαβαίνω ότι ο κόσμος πρέπει να βρει έναν λόγο. Θα ήθελα κι εγώ να βρω έναν λόγο. Εγώ δεν τον έχω. Ίσως θα ένιωθα κάποια παρηγοριά αν σκεφτόμουν ότι κάτι συνέβη», είχε πει η ηθοποιός