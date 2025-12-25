Άντονι Χόπκινς: «Στα 88 μου, ο επαναστάτης που κρύβω μέσα μου με κρατάει σε εγρήγορση»

Παρά το γεγονός ότι είναι 88 ετών, ο Άντονι Χόπκινς είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social και συχνά μοιράζεται απολαυστικά βίντεο στο Instagram με τους χιλιάδες φανατικούς θαυμαστές του.

Ο διάσημος σταρ του Χόλιγουντ θέλησε να στείλει ένα χριστουγεννιάτικο μήνυμα, έτσι την Πέμπτη (25.12.2025) έκανε μία νέα ανάρτηση. Ο Άντονι Χόπκινς, κρατώντας μία κούπα με τη μορφή του Άγιου Βασίλη, ευχήθηκε «χρόνια πολλά» σε όλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καλές γιορτές! Στα 88 μου, ο επαναστάτης που κρύβω μέσα μου με κρατάει σε εγρήγορση», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του.

«Είθισται η υγεία σας να σας απογοητεύσει όλους… όπως απογοήτευσε εμένα… με τις καλύτερες προθέσεις. (Γελάει). Καλά Χριστούγεννα», ακούγεται να λέει ο Άντονι Χόπκινς στο βίντεο που μοιράστηκε.

View this post on Instagram A post shared by Anthony Hopkins (@anthonyhopkins) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου», ανέφερε για την εγκατάλειψη της κόρης του ο Άντονι Χόπκινς, αν και προσπάθησε να αποφύγει την ερώτηση του δημοσιογράφου αρχικά.

Ο διάσημος ηθοποιός, στο βιβλίο του «Anthony Hopkins: We Did Ok, Kid», αν και δεν αποκαλύπτει πολλές λεπτομέρειες για τη σχέση που έχουν, έχει εξομολογηθεί πως η εγκατάλειψή της ήταν κάτι που στην στιγμάτισε σε όλη τη ζωή της με αποτέλεσμα να μην τον συγχωρήσει ποτέ.