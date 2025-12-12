Άντονι Χόπκινς: «Εγκατέλειψα την κόρη μου όταν ήταν ενός έτους, ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου»

Τη δύσκολη σχέση του με την κόρη του Αμπιγκέιλ, περιέγραψε σε συνέντευξη που έδωσε ο Άντονι Χόπκινς, μιλώντας αναλυτικά για την εγκατάλειψή της όταν ήταν 1 έτους και τις επανειλημμένες προσπάθειες του να την προσεγγίσει.

«Ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου», ανέφερε για την εγκατάλειψη της κόρης του, αν και προσπάθησε να αποφύγει την ερώτηση του δημοσιογράφου αρχικά. Ο Άντονι Χόπκινς, στο βιβλίο του «Anthony Hopkins: We Did Ok, Kid», αν και δεν αποκαλύπτει πολλές λεπτομέρειες για τη σχέση που έχουν, έχει εξομολογηθεί πως η εγκατάλειψή της ήταν κάτι που στην στιγμάτισε σε όλη τη ζωή της με αποτέλεσμα να μην τον συγχωρήσει ποτέ.

Στη συνέντευξη που έδωσε ωστόσο στους New York Times, ανέφερε: «η γυναίκα μου, η Στέλλα, έστειλε μία πρόσκληση για να έρθει να μας δει. Ούτε μία λέξη για απάντηση. Της εύχομαι να είναι καλά και δεν πρόκειται να σπαταλήσω ενέργεια σε αυτό. Εάν θέλεις να χαραμίσεις τη ζωή σου κρατώντας πικρία, κάν’ το. Είναι έξω από την αντίληψή μου. Θα μπορούσα κι εγώ να κρατάω πικρία, αλλά αυτό είναι θάνατος. Δεν ζεις. Πρέπει να αναγνωρίσεις ότι είμαστε ατελείς, δεν είμαστε άγιοι. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».

Και συνέχισε: «Η ζωή είναι επίπονη και μερικές φορές οι άνθρωποι πληγώνονται. Μερικοί πληγωνόμαστε, αλλά δεν μπορείς να ζεις έτσι. Πρέπει να λες “ξεπέρασέ το”. Αν δεν μπορείς να το ξεπεράσεις, καλώς. Καλή σου τύχη. Έκανα ό,τι μπορούσα. Αυτό ήταν. Αυτό είναι το μόνο που θέλω να πω».

Σε ερώτηση για το αν θα ήθελε η κόρη του να διαβάσει το βιβλίο του ανέφερε πως προσπαθούσε επί 20 χρόνια να την προσεγγίσει αλλά μάταια.

«Δεν θα απαντήσω. Δεν με νοιάζει. Σε παρακαλώ, πάμε παρακάτω γιατί δεν θέλω να την πληγώσω. Για 20 χρόνια έγιναν προσπάθειες, αλλά, προχωράμε».

Ο Άντονι Χόπκινς, στο βιβλίο του μιλάει και για τον εθισμό του στο αλκοόλ που όπως αναφέρει κρύβεται πίσω από την απόφασή του να αφήσει την κόρη του.

«Ποτέ δεν ασκούσα φυσική βία, αλλά εκείνη τη στιγμή ήμουν πλημμυρισμένος από τόση αηδία που φοβόμουν τον εαυτό μου και για εκείνη», γράφει και περιγράφει τη σκηνή του αποχαιρετισμού: πήγε στο δωμάτιο του μωρού, το φίλησε, έφυγε από το σπίτι και δεν επέστρεψε για τα επόμενα χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, συνέχισε να στηρίζει οικονομικά την ανατροφή της.

Ο γνωστός ηθοποιός, 5 χρόνια αργότερα και έχοντας δώσει ένα τέλος στον εθισμό του με το αλκοόλ, προσπάθησε να φτιάξει τις σχέσεις του με την σύζυγό του και την κόρη του.

«Η συνάντηση ήταν άσχημη. Δεν ήθελαν να βρίσκονται εκεί. Κοιτούσαν η μία την άλλη και έκαναν μορφασμούς σε όλη τη διάρκεια του δείπνου. Η Αμπιγκέιλ δεν μπόρεσε ποτέ να με συγχωρήσει που εγκατέλειψα την οικογένεια όταν ήταν μωρό», αναφέρει.