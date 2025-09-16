Αντώνης Ρέμος – Υβόννη Μπόσνιακ: Βίντεο από τον παραμυθένιο γάμο τους με αφορμή την 7η επέτειο

Ήταν 15 Σεπτεμβρίου του 2018 όταν ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ παντρεύτηκαν σε μια παραμυθένια τελετή. Ο γάμος τους είχε απασχολήσει τις κοσμικές στήλες περιοδικών και όχι μόνο. Πλέον έχουν περάσει 7 ολόκληρα χρόνια και το ζευγάρι παραμένει πιο ερωτευμένο από ποτέ.

Ο γάμος είχε πραγματοποιηθεί στο κτήμα του Δημήτρη Κοντομηνά, ο οποίος ήταν ένας εκ των τεσσάρων κουμπάρων του ζευγαριού και οι υπόλοιποι τρεις ήταν ο Κώστας Πηλαδάκης, η Μαρία Μπεκατώρου και ο Γιάννης Παπαλέκας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ιστορία αγάπης του Αντώνη Ρέμου και της Υβόννης Μπόσνιακ μετρά πάνω από δεκαπέντε χρόνια, με αποκορύφωμα τον γάμο τους και τη γέννηση της κόρης τους, Ελένης. Η γνωριμία τους έγινε το 2009 σε μια παρέα φίλων. Ο Αντώνης Ρέμος, ήδη καταξιωμένος τραγουδιστής και ένας από τους πιο δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες, γνώρισε τη Υβόννη Μπόσνιακ, που τότε είχε ξεκινήσει να χτίζει τη δική της καριέρα.

Ένα ταξίδι δυο εβδομάδων στην Ελλάδα, έμελλε τελικά να της αλλάξει τη ζωή. Η χημεία ήταν άμεση από την πρώτη στιγμή και σύντομα έγιναν αχώριστοι. Παρά την αναγνωρισιμότητα του τραγουδιστή, η σχέση τους κρατήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τα πρώτα χρόνια. Το ζευγάρι προτίμησε τη διακριτικότητα, δίνοντας χώρο στη σχέση τους να αναπτυχθεί μακριά από τα φλας.

Ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ παραμένουν ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι έχοντας στο πλευρό τους, την κόρη τους, Ελένη. Η επιχειρηματίας, με αφορμή την 7η επέτειο του γάμου τους, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από την παραμυθένια τελετή τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«7 … κι όμως κάθε μέρα σ’ αγαπώ πιο πολύ» έγραψε η Υβόννη Μπόσνιακ στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Yvonne Bosnjak (@yvonini)

«Όταν τον γνώρισα, δεν ήξερα ότι είναι τραγουδιστής. Μετά κατάλαβα. Γνωριστήκαμε στην Ελλάδα, στην αρχή δεν ξέρεις ποτέ πώς θα είναι τα πράγματα. Πάντως είμαστε πολύ καλά. Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή πραγματικά. Αν είμαστε όπως είμαστε τώρα, μακάρι μια μέρα να γίνει και η οικογένεια. Τώρα είμαστε πολύ καλά, θέλω να είμαι μαζί του και δεν με νοιάζει πώς» είχε δηλώσει το μοντέλο το Νοέμβριο του 2013 για τον αγαπημένο της.

«Σίγουρα είναι για μένα μια σημαντική στιγμή στη ζωή μου. Με τον άνθρωπο με τον οποίο έχω αποφασίσει να συμβαδίζω τα τελευταία χρόνια, αποφασίσαμε να μεγαλώσουμε αυτή τη σχέση και να την ολοκληρώσουμε, κάνοντας ένα παιδί, δεν θέλω να το κρύψω, θα το πω αυτή τη φορά. Τους επόμενους μήνες περιμένουμε το πρώτο μας παιδί και θα είναι κοριτσάκι», είχε αναφέρει τότε σε δική του συνέντευξη ο τραγουδιστής.