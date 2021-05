H Αντζελίνα Τζολί στέλνει μήνυμα προστασίας των μελισσών, ρισκάροντας την υγεία αν όχι και τη ζωή της! Φωτογραφήθηκε καλυμμένη από εκατοντάδες τέτοια έντομα με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα της Μέλισσας, στις 20 Μαΐου.

Η Αντζελίνα Τζολί θέλησε με τον τρόπο να τραβήξει την προσοχή όλων μας στην ανάγκη προστασίας των μελισσών. Η φωτογράφιση έγινε για λογαριασμό του National Geographic και η Αντζελίνα απαθανατίστηκε από το φωτογράφο Νταν Γουίντερς.

Η σούπερ σταρ του Χόλιγουντ αλλά και ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα προωθεί ένα νέο πρόγραμμα στο επίκεντρό του οποίου βρίσκονται γυναίκες – επιχειρηματίες που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τη μελισσοκομία.

Για την ανάγκη της φωτογράφισης η Αντζελίνα Τζολί στάθηκε ακίνητη, καλυμμένη από εκατοντάδες μέλισσες για 18΄ λεπτά της ώρας χωρίς να δεχτεί, ευτυχώς, ούτε ένα τσίμπημα.

The Women for Bees program will train women to care for bees in UNESCO biosphere reserves, and aims to highlight the diversity of local beekeeping practices https://t.co/kdIj4aw7Cl