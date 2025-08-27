Άρης Μουγκοπέτρος: Το νέο χειρουργείο και η διαδικτυακή απάτη – «Φίλος μου εξαπατήθηκε και έχασε σημαντικό χρηματικό ποσό»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνεχίζει να ανεβαίνει τον δικό του Γολγοθά μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από κροτίδα, αποφασισμένος να κάνει ό,τι χρειαστεί μέχρι να πάρει πίσω τη ζωή και την καθημερινότητα που είχε. Ένα 24ωρο μετά το τελευταίο χειρουργείο που έκανε, επιχειρεί να επιστήσει την προσοχή φίλων του, για μια νέα διαδικτυακή απάτη.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποκάλυψε πως έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, προειδοποιώντας τους διαδικτυακούς του φίλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Φίλος του, όπως έγραψε ο μουσικός, έχασε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό.

«Οποιοδήποτε άλλο προφίλ εκτός από τα παρακάτω που σας δείχνω στο Facebook – Instagram – TikTok σας στέλνει μηνύματα, σας στέλνει αιτήματα, σας κάνει αίτημα φιλίας, σας ζητάει χρήματα ή οτιδήποτε άλλο δεν ανήκει σε εμένα!! Προσοχή!!! Φίλος μου εξαπατήθηκε και έχασε σημαντικό χρηματικό ποσό!!!», έγραψε στην ανάρτησή του ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Την Τρίτη (27-08-2025), ο Άρης Μουγκοπέτρος έκανε νέα χειρουργική επέμβαση στο δεξί του χέρι, όπου τοποθετήθηκαν ειδικά μοσχεύματα για την αποκατάσταση της λειτουργικότητάς του. Στόχος των γιατρών είναι να μπορέσει να χρησιμοποιεί ξανά το χέρι του και να επιστρέψει στη μουσική, ακόμα και αν χρειαστεί να περιοριστεί στην αρχή σε πιο απλές τεχνικές παιξίματος.

Ο ίδιος μέσα από βίντεο που ανέβασε στα social media ευχαρίστησε θερμά τον χειρουργό του, και το προσωπικό του νοσοκομείου: «Άφησα το χέρι μου στα καλύτερα χέρια. Νιώθω αισιοδοξία ότι με τη βοήθεια του Θεού και του γιατρού μου όλα θα πάνε καλά. Σας ευχαριστώ για τις ευχές και τα όμορφα λόγια – μου δίνετε μεγάλη δύναμη».

