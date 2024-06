Άρμι Χάμερ: Ο ηθοποιός σπάει τη σιωπή του για τις κατηγορίες περί κανιβαλισμού – «Είμαι πραγματικά ευγνώμων»

Ο ηθοποιός Armie Hammer σπάει τη σιωπή του σχετικά με τις κατηγορίες για κανιβαλισμό που είχαν προκαλέσει σοκ και είχαν αμαυρώσει την καριέρα του στο Χόλιγουντ.

Ο 37χρονος ηθοποιός του «Call Me By Your Name», απολάμβανε παγκόσμια δόξα όταν ξαφνικά ήρθε η πτώση μετά από μια σειρά σοκαριστικών ισχυρισμών, περί κανιβαλισμού, εναντίον του, από πρώην συντρόφους του.

Τον Φεβρουάριο του 2021, η 26χρονη Effie Angelova, κατηγόρησε τον Χάμερ ότι τη βίασε «βίαια» και την κακοποίησε «ψυχικά, συναισθηματικά και σεξουαλικά» το 2017, όταν ήταν 20 ετών.

Παρά τους ισχυρισμούς ότι έχει φαντασιώσεις κανιβαλισμού, ο Χάμερ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι δεν υπήρξε κανένα ποινικό αδίκημα στην τετραετή σχέση του μαζί της.

Η άλλη πρώην του Hammer, η Courtney Vucekovich, δήλωσε στο Page Six τον Ιανουάριο του 2021 ότι ο ηθοποιός της είπε ότι «θέλει να σπάσει το πλευρό μου και να το ψήσει και να το φάει».

Ο ηθοποιός, μίλησε χθες Κυριακή (16.06.2024) στο podcast «Painful Lessons» και μίλησε για τους σοκαριστικούς ισχυρισμούς περί κανιβαλισμού που έχουν πλήξει τη φήμη του.

«Οι άνθρωποι με αποκαλούσαν κανίβαλο και όλοι τους πίστευαν», είπε στο podcast.

Με την πρώην σύζυγό του, Elizabeth Chambers/ ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Είμαι πραγματικά ευγνώμων»

«Έλεγαν, ‘Ναι, αυτός ο τύπος έτρωγε ανθρώπους’. Όπως, τι; Τι είναι αυτά που λες; Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις για να γίνεις κανίβαλος; Πρέπει να τρως ανθρώπους! Πώς θα γίνω κανίβαλος; Ήταν παράξενο», συνέχισε.

Ο Χάμερ αποκάλυψε ότι «τώρα βρίσκομαι σε ένα σημείο της ζωής μου όπου είμαι ευγνώμων για κάθε κομμάτι της».

«Στην πραγματικότητα είμαι τώρα σε ένα σημείο όπου είμαι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό γιατί εκεί που ήμουν στη ζωή μου πριν μου συμβούν όλα αυτά τα πράγματα δεν ένιωθα καλά, ποτέ δεν ένιωθα ικανοποιημένος, ποτέ δεν είχα αρκετά, ποτέ δεν ήμουν σε ένα σημείο όπου ήμουν ευχαριστημένος με τον εαυτό μου», εξήγησε ο Hammer.

Μετά την αποκάλυψη των ισχυρισμών, η καριέρα του Hammer δεν ήταν το μόνο πράγμα που κατέρρευσε.

Ο γάμος του ηθοποιού με τη σύζυγό του Ελίζαμπεθ Τσέιμπερς κατέρρευσε επίσης, καθώς εκείνη κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Ιούλιο του 2020.

«Ήταν ο θάνατος της καριέρας μου. Μια βόμβα μεγατόνων έσκασε στη ζωή μου. Σκότωσε [τα πάντα]», είπε, προσθέτοντας ότι είχε αυτοκτονικές τάσεις εκείνη την περίοδο.

«Υπήρξαν πολλές φορές που σκέφτηκα ότι δεν το αντέχω άλλο αυτό. Ένιωθα μίσος… ».

Ο Χάμερ παραδέχτηκε ότι η καριέρα του ως ηθοποιός δεν βρίσκεται «πουθενά τώρα». Σε μια απελπισμένη προσπάθεια να αναγεννήσει την καριέρας του, ο Χάμερ δήλωσε ότι ασχολείται με τη συγγραφή σεναρίου.