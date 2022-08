Ο Άστον Κούτσερ δεν μπορούσε να μιλήσει, να ακούσει και να περπατήσει εξαιτίας ενός αυτοάνοσου νοσήματος, σύμφωνα με όσα δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του. Ο ηθοποιός μοιράστηκε την κρίση που έπαθε πριν από καιρό, η οποία είχε σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του.

«Πριν από δύο χρόνια, είχα αυτή την περίεργη, εξαιρετικά σπάνια μορφή αγγειίτιδας που χάλασε την όρασή μου, την ακοή μου, την ισορροπία μου», είπε ο 44χρονος, Άστον Κούτσερ και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι χρειάστηκε να περάσει περίπου ένας χρόνος για να επανέλθουν οι αισθήσεις που επηρεάστηκαν από το νόσημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν το εκτιμάς πραγματικά μέχρι να φύγει. Μέχρι να περάσει, σκεφτόμουν “δεν ξέρω αν θα μπορέσω ποτέ να δω ξανά, δεν ξέρω αν θα μπορέσω ποτέ να ακούσω ξανά, δεν ξέρω αν θα μπορέσω ποτέ να περπατήσω ξανά», είπε.

«Είμαι τυχερός που είμαι ζωντανός», τόνισε τέλος, ο Κούτσερ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ashton Kutcher opened up about being diagnosed with a rare autoimmune disorder that left him bedridden. https://t.co/Ofd0O9BGb2