Αθηνά Οικονομάκου: Με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα δύο παιδιά της σε Παξούς και Αντίπαξους

Δίχως τέλος οι φετινές διακοπές για την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα, που έχουν επισκεφθεί μια σειρά από μέρη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το ερωτευμένο ζευγάρι απολαμβάνει τις στιγμές και δείχνει ευτυχισμένο. Στους Παξούς και τους Αντίπαξους, είχαν μαζί και τα δύο παιδιά της ηθοποιού.

Λίγες μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία, ο Μάξιμος και η Σιέννα, είδαν τις ομορφιές της περιοχής και κολύμπησαν στα εκπληκτικά νερά του Ιονίου. Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα έκαναν βόλτες με το φουσκωτό τους και δημοσιοποίησαν εικόνες.

Η Αθηνά Οικονομάκου που είναι πολύ ενεργή στα social media, μοιράστηκε στιγμές στο Instagram και έδωσε μια γεύση από τα όσα έζησε στο πλευρό του αγαπημένου της και των δύο παιδιών της.

Παξοί και Αντίπαξοι προσελκύουν κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. «Δυνατό χαρτί» των δύο νησιών είναι αναμφίβολα οι θάλασσες με τα κρυστάλλινα νερά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Athina (@athinao1konomakou)

Προ ημερών, Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα είχαν διασκεδάσει σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας. Τα «έσπασαν» μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, χωρίς να ενδιαφέρονται για τα αδιάκριτα βλέμματα.