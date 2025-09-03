Lifestyle

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Φιλιά στο στόμα και ξέφρενοι χοροί σε νυχτερινή έξοδο στην Αθήνα

Το φιλί της Αθηνάς Οικονομάκου στον Μπρούνο Τσερέλα / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα, επέστρεψαν στην Αθήνα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές τους και πραγματοποίησαν έξοδο σε νυχτερινό κέντρο. Το ερωτευμένο ζευγάρι καταγράφηκε από φωτογράφους να διασκεδάζει και να απολαμβάνει τις στιγμές. Τα «έσπασαν» μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, χωρίς να ενδιαφέρονται για τα αδιάκριτα βλέμματα.

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα επέλεξαν το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Πέτρος Ιακωβίδης. Οι δυο τους, αρχικά πόζαραν στην κάμερα με χαμόγελο και έπειτα μπήκαν στο κλαμπ περπατώντας χέρι χέρι. Η ηθοποιός έκανε και μία πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση με το ιδιαίτερο παντελόνι που επέλεξε να φορέσει.

Μαζί στο τραπέζι τους ήταν και διάφοροι καλοί τους φίλοι, ανάμεσα στους οποίους ήταν και η Νικόλ Παναγιώτου, με την οποία η ηθοποιός είναι κολλητή και έχει μοιραστεί πολλές από τις στιγμές της.

Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα άρχισαν να χορεύουν, με την δημοφιλή ηθοποιό να το διασκεδάζει στο έπακρο και τον καλό της να την τραβάει βίντεο, όσο εκείνη έκανε τις φιγούρες της.

Κάποια στιγμή, μάλιστα, τον είχε πιάσει αγκαλιά και του τραγουδούσε, ενώ αντάλλαξαν και ένα τρυφερό φιλί στο στόμα. Ο φωτογραφικός φακός του πρακτορείου NDP εστίαζε διαρκώς στο μέρος που βρίσκονταν.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Μπρούνο Τσερέλα έκανε πρόταση γάμου στην Αθηνά Οικονομάκου και η σχέση τους μέρα με τη μέρα δείχνει να δυναμώνει όλο και περισσότερο.

Μετά τις Μαλδίβες και την Αφρική, το ζευγάρι ταξίδεψε στο Γύθειο και στην Ελαφόνησο και αμέσως μετά αποφάσισαν να πάνε στη Μήλο. Πλέον οι δυο τους έχουν αφήσει πίσω το φετινό καλοκαίρι και δείχνουν έτοιμοι να επικεντρωθούν στις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους.

