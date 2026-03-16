Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Ο γάμος σε ξενοδοχείο, τα δύο πάρτι και το δώρο στους καλεσμένους

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα, ζουν τον έρωτά τους και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Ο γάμος τους θα γίνει το προσεχές καλοκαίρι και το ζευγάρι βάζει τις τελευταίες «πινελιές» ώστε τα πάντα να γίνουν με τον τρόπο που επιθυμούν, σε αυτή την τόσο ξεχωριστή μέρα της ζωής τους. Τα προσκλητήρια είναι έτοιμα, ενώ όπως φαίνεται έχουν ήδη κλειστεί και οι χώροι που θα γίνουν τα πάρτι.

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα φέρονται να έχουν ήδη αποφασίσει πότε και πού θα παντρευτούν. Ο γάμος τους, αναμένεται να γίνει στο νησί που λατρεύουν, το καλοκαίρι του 2026. Πρόκειται για την Πάρο, την οποία στο παρελθόν έχουν επισκεφθεί και έχουν περάσει υπέροχα.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη αποκάλυψε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, πως η ηθοποιός και ο σύντροφός της θα κάνουν δύο πάρτι για το χαρμόσυνο γεγονός: ένα πριν από τον γάμο και ένα ανήμερα. Είναι πολύ πιθανό να στηθεί και μία μικρή γιορτή την επόμενη ημέρα του γάμου, ώστε οι καλεσμένοι να διασκεδάσουν ακόμα περισσότερο.

Όπως ανέφερε, ακόμα, η Φωτεινή Πετρογιάννη, το μυστήριο θα πραγματοποιηθεί σε γνωστό ξενοδοχειακό συγκρότημα, στο οποίο υπάρχει και εκκλησάκι, ενώ το ζευγάρι έχει προβλέψει ήδη μαζί με τη μπομπονιέρα να δίνεται και ένα κερί πολύ γνωστής εταιρίας.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Μπρούνο Τσερέλα έκανε πρόταση γάμου στην Αθηνά Οικονομάκου και η σχέση τους μέρα με τη μέρα έδειχνε να δυναμώνει όλο και περισσότερο από εκείνη τη στιγμή. Οι δυο τους αδιαφορούν για τα όσα λέγονται και γράφονται για εκείνους κατά διαστήματα. Πλέον ετοιμάζονται για τον γάμο τους, το προσεχές καλοκαίρι, στην Πάρο.

Το καλοκαίρι του 2025 μετά τις Μαλδίβες και την Αφρική, το ζευγάρι ταξίδεψε στο Γύθειο και στην Ελαφόνησο και αμέσως μετά αποφάσισαν να πάνε στη Μήλο. Πλέον οι δυο τους έχουν αφήσει πίσω το φετινό καλοκαίρι και δείχνουν έτοιμοι να επικεντρωθούν στις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους.