Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Οι διακοπές του ερωτευμένου ζευγαριού στην Πάργα μέσα από εικόνες

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα βρέθηκαν τις προηγούμενες μέρες και στην Πάργα. Μαζί τους είχαν και τα δύο παιδιά της ηθοποιού από τον πρώτο γάμο της. Στις εικόνες που δημοσιοποίησε η 39χρονη φαίνεται η ευτυχία των παιδιών στη θάλασσα, αλλά και μια σειρά από ξέγνοιαστες στιγμές του ζευγαριού στην περιοχή.

Η Αθηνά Οικονομάκου πόζαρε με τα παιδιά της τόσο σε θάλασσες της περιοχής, όσο και στο ξενοδοχείο που έμεναν με τον Μπρούνο Τσερέλα. Η περίοδος ήταν ιδανική για διακοπές καθώς ο καιρός ήταν καλοκαιρινός και ο κόσμος στην Πάργα ελάχιστος σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Όπως φαίνεται, όχι μόνο η Αθηνά Οικονομάκου, αλλά και ο Μάξιμος με τη Σιέννα απόλαυσαν στο έπακρο τις βουτιές και το παιχνίδι στις παραλίες. Λίγες μέρες νωρίτερα, όλοι μαζί είχαν βρεθεί στους Παξούς και τους Αντίπαξους για διακοπές.

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα έχουν φροντίσει να απολαύσουν στο έπακρο τις φετινές διακοπές τους. Τις συνεχίζουν μάλιστα και μετά το τέλος του καλοκαιριού. Η σχέση τους δείχνει να δυναμώνει στο πέρασμα του χρόνου.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Μπρούνο Τσερέλα έκανε πρόταση γάμου στην Αθηνά Οικονομάκου και πλέον οι δυο τους σκέφτονται πότε και πού θα κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους.