Αυστραλία: Αεροπορική εταιρεία ζήτησε από 44χρονη να κρύψει το ντεκολτέ της για να μην «προσβάλει άλλες κουλτούρες»

Ένα περιστατικό με πρωταγωνίστρια τη ραδιοφωνική παραγωγό Νίκι Όσμπορν προκάλεσε συζητήσεις στην Αυστραλία, καθώς η 44χρονη κατήγγειλε ότι υπάλληλοι από αεροπλάνο της Qantas, της ζήτησαν να καλύψει το ντεκολτέ της στο lounge της εταιρείας, «για να μην προσβάλει άλλους πολιτισμούς» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας την εμπειρία της σε περιοδικό της Αυστραλίας, η Νίκι Όσμπορν αποκάλυψε πως ενώ βρισκόταν σε ένα επαγγελματικό ταξίδι φορώντας λευκό σορτς, ροζ κορμάκι και λευκή πλεκτή ζακέτα, ένας υπάλληλος την προσέγγισε και της ζήτησε να κουμπώσει τη ζακέτα της, αναφέροντάς της: «Είμαι από καιρό θαυμαστής σας, αλλά θα πρέπει να κουμπώσετε τη ζακέτα σας για να καλύψετε τον εαυτό σας, προκειμένου να προστατεύσετε τις άλλες κουλτούρες στο lounge. Το μόνο που είδα στο σαλόνι ήταν μερικοί εργαζόμενοι και μια μαμά! Ξαφνικά με συγκλόνισε ένα μείγμα σοκ, ντροπής, ταπείνωσης, θυμού και απογοήτευσης. Ήταν πραγματικά δύσκολο να συνειδητοποιήσω ότι με έκαναν να νιώσω σαν πόρνη στην ίδια μου την πόλη».

Μάλιστα, στην τοποθέτησή της η ίδια θέλησε να προσθέσει: «Το να μου πει μια γυναίκα ότι η επιλογή του ντυσίματός μου είναι ακατάλληλη με πλήγωσε πολύ» με την 44χρονη να επιμένει πως το ντεκολτέ της ήταν καλυμμένο από τη ζακέτα, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό για το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, η Qantas θέλησε να επικοινωνήσει μαζί της, διαβεβαιώνοντας ότι κάτι τέτοιο δεν θα επαναληφθεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την πολιτική ένδυσης που αναρτάται στo επίσημο site της Qantas, η είσοδο στο σαλόνι της εταιρείας απαγορεύεται σε περίπτωση που «ορισμένα ρούχα είναι πολύ casual ή ακατάλληλα». Μεταξύ των απαγορευμένων ρούχων περιλαμβάνονται τα γυμνά πόδια, τα ρούχα γυμναστηρίου, τα ρούχα παραλίας, τα ρούχα ύπνου, τα ρούχα με προσβλητικές εικόνες ή σλόγκαν, όπως και τα σκισμένα ρούχα.