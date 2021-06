Χθες ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του International Whisky Competition, ενός διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε στο πάρκο Estes του Κολοράντο και έχει αποστολή του την ανεύρεση των κορυφαίων εκπροσώπων του χώρου σε ετήσια βάση.

Στον φετινό διαγωνισμό οι κριτές έπρεπε να βαθμολογήσουν κάθε ουίσκι ξεχωριστά για οκτώ λεπτά με βάση μια επιλεγμένη σειρά κριτηρίων, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα κλίμακας 100 πόντων.

Εκείνο το ουίσκι που κέρδισε τον τίτλο του Whisky of the Year για το 2021, δηλαδή το χρυσό μετάλλιο στην κορυφαία κατηγορία, είναι το Ardbeg Uigeadail με σκορ 95,9 στα 100.

Ο επικεφαλής της Ardberg, Bill Lumsden, ονομάστηκε Master Distiller of the Year και ήταν επίσης ο νικητής και του βραβείου Golden Barrel. Αρκετά ενδιαφέρον είναι ότι το Dewar’s Double Double 32 Year Old, το οποίο ήταν το περσινό κορυφαίο ουίσκι, βρέθηκε στην τρίτη θέση, ακριβώς πίσω από το Glenmorangie Vintage του 1997.

