BARF: Η ωμή διατροφή σκύλων – Aνάμεσα στη φυσικότητα και την επιστημονική επιφύλαξη

Τα τελευταία χρόνια η ωμή διατροφή σκύλων, γνωστή διεθνώς ως BARF (Biologically Appropriate Raw Food), έχει περάσει από τα όρια μιας εναλλακτικής προσέγγισης στη διατροφή των κατοικιδίων και έχει εξελιχθεί σε μια έντονη τάση με αυξανόμενη απήχηση.

Η ιδέα της βασίζεται στην επιστροφή σε μια πιο «φυσική» διατροφή, εμπνευσμένη από τις διατροφικές συνήθειες των προγόνων του σκύλου, πριν από τη διαδικασία εξημέρωσης και τη βιομηχανική επεξεργασία τροφών.

Σε πολλά σπίτια κηδεμόνων ζώων, η παραδοσιακή ξηρά τροφή δίνει τη θέση της σε γεύματα που βασίζονται σε ωμό κρέας, κόκαλα, εντόσθια, καθώς και σε μικρές ή και μεγαλύτερες ποσότητες λαχανικών και φρούτων (σ.σ. ανάλογα τον προμηθευτή)

Η δημοφιλία της πρακτικής αυτής έχει ενισχυθεί σημαντικά μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, όπου εικόνες και βίντεο με προσεγμένα μπολ ωμής τροφής συγκεντρώνουν χιλιάδες προβολές και σχόλια.

Η επίδραση των social media και των pet influencers έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη διάδοση της τάσης, συχνά παρουσιάζοντας την ωμή διατροφή ως ιδανική ή «τέλεια» επιλογή για κάθε σκύλο.

Για πολλούς κηδεμόνες, η μετάβαση στη BARF συνδέεται με την πεποίθηση ότι οι σκύλοι εμφανίζουν βελτιωμένη υγεία, καλύτερη ποιότητα τριχώματος, πιο σταθερή πέψη και αυξημένα επίπεδα ενέργειας.

Παρά τη διάδοση της τάσης, η επιστημονική κοινότητα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την ωμή διατροφή με επιφυλακτικότητα.

Κτηνίατροι και ειδικοί στη διατροφή ζώων επισημαίνουν ότι η βασική πρόκληση δεν είναι η ιδέα της «φυσικής» τροφής, αλλά η σωστή και ισορροπημένη σύνθεσή της.

Η έλλειψη επιστημονικά ελεγχόμενης ισορροπίας στα θρεπτικά συστατικά μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές διατροφικές ελλείψεις ή υπερβολές, οι οποίες δεν γίνονται άμεσα ορατές αλλά επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη υγεία του ζώου.

Την ίδια στιγμή, οι ανησυχίες δεν περιορίζονται μόνο στη διατροφική ισορροπία αλλά επεκτείνονται και σε ζητήματα ασφάλειας. Η χρήση ωμού κρέατος ενέχει τον κίνδυνο μικροβιακής επιμόλυνσης από βακτήρια όπως η σαλμονέλα και το E. coli, τα οποία μπορούν να μεταδοθούν όχι μόνο στο ζώο αλλά και στο περιβάλλον του σπιτιού κατά την προετοιμασία και τον χειρισμό της τροφής.

Επιπλέον, η χορήγηση οστών, ιδιαίτερα όταν δεν είναι κατάλληλα επεξεργασμένα, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή πεπτικά προβλήματα.

Από την άλλη πλευρά, υποστηρικτές της ωμής διατροφής τονίζουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρούνται εμφανείς αλλαγές στην καθημερινότητα των ζώων, όπως βελτίωση στο τρίχωμα, καλύτερη πέψη και μειωμένα δερματικά προβλήματα, αν και οι παρατηρήσεις αυτές συχνά βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και όχι σε κλινικές μελέτες μεγάλης κλίμακας.

Η τάση της BARF ξεκίνησε να αποκτά διεθνή δυναμική κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία, όπου διαδόθηκε η φιλοσοφία της «επιστροφής στη φυσική διατροφή». Σήμερα αποτελεί μια ταχέως αναπτυσσόμενη κατηγορία στον χώρο της διατροφής κατοικιδίων, παράλληλα με την άνοδο των premium και φυσικών τροφών.

Ωστόσο, η συζήτηση δεν περιορίζεται μόνο στη διατροφή αλλά επεκτείνεται και στον τρόπο που διαμορφώνονται οι αντιλήψεις των κηδεμόνων. Η επιρροή των κοινωνικών δικτύων έχει ενισχύσει την τάση, αλλά ταυτόχρονα έχει συμβάλει και στη διάδοση απλουστευμένων ή μη επιστημονικά τεκμηριωμένων προσεγγίσεων. Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν «έτοιμες συνταγές» ωμής διατροφής, οι οποίες δεν λαμβάνουν πάντα υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε ζώου.

Παρά τις αντιπαραθέσεις, οι ειδικοί συμφωνούν σε ένα βασικό σημείο: η διατροφή ενός σκύλου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως γενική τάση ή μόδα, αλλά ως εξατομικευμένη ανάγκη που απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται η καθοδήγηση από κτηνίατρο ή ειδικό διατροφολόγο ζώων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επιλογή που γίνεται ανταποκρίνεται πραγματικά στις ανάγκες του κάθε ζώου.