Caitlyn Jenner: Ποζάρει στο Καλλιμάρμαρο και θυμάται το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες!

Στην Αθήνα βρίσκεται από την Κυριακή η Caitlyn Jenner, η πολυσυζητημένη transgender περσόνα του reality «Keeping up with the Kardashians», η οποία έζησε όλη της τη ζωή ως Bruce Jenner και είναι πατέρας της Kendall και της Kylie Jenner. Η 69χρονη πρώην Ολυμπιονίκης ήρθε στη χώρα μας για τα γυρίσματα τηλεοπτικού show, έχοντας στο πλευρό της την 22χρονη και επίσης transgender σύντροφός της, Sophia Hutchins. Το ζευγάρι διαμένει σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας και δείχνει ξετρελαμένο με τις ομορφιές της πόλης. Το πρωί της Δευτέρας, η 69χρονη και η νεαρή φοιτήτρια απόλαυσαν τη βόλτα τους στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, ενώ λίγο αργότερα βρέθηκαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Διαβάστε περισσότερα στο TLIFE