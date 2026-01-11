Cinobo: 7 ταινίες και 2 σειρές που ήρθαν τον Ιανουάριο – Δείτε τη 2η σεζόν του La Ruta και το Dogma

To Cinobo μπαίνει δυναμικά στη νέα χρονιά, με σειρές που θα αγαπηθούν και ταινίες που θα κάνουν πιο εύκολη την επιστροφή από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές.

Για όσους είναι εθισμένοι στις σειρές, το Cinobo μπαίνει στο 2026 με δύο πολύ δυνατές επιλογές. Το La Ruta από την Ισπανία, με μια αφήγηση που κινείται αντίθετα στο χρόνο, αποτελεί ένα πολύχρωμο και συναισθηματικό rave για μια ολόκληρη γενιά που κάηκε στο beat – η δεύτερη σεζόν μόλις ανέβηκε για streaming.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο αργότερα έρχεται και το The Virtues, μια καθηλωτική μίνι σειρά σε σκηνοθεσία Σέιν Μέντοους («This Is England»), με πρωταγωνιστή τον φοβερό Στίβεν Γκράχαμ («Adolescence», «The Walk In», «Σημείο Βρασμού»).

Σειρές

La Ruta

Σεζόν 2

Μπόρχα Σολέρ, Μπελέν Φούνες, Κάρλος Μάρκες-Μαρκέτ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαθέσιμο

Μια παρέα φίλων ενηλικιώνεται και ωριμάζει σε έναν κόσμο ηλεκτρονικής μουσικής, άγριας ευφορίας και υπόγειας μελαγχολίας, στον κόσμο των clubs της Ισπανίας.

The Virtues

Σέιν Μέντοους

Διαθέσιμο από 14 Ιανουαρίου

Ο Τζόζεφ, ένας άντρας που παλεύει με τον αλκοολισμό και το τραύμα του παρελθόντος, καταρρέει όταν ο γιος του μετακομίζει στην Αυστραλία. Παρορμητικά ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να αντιμετωπίσει τις καταπιεσμένες παιδικές αναμνήσεις από ένα κακοποιητικό ίδρυμα.

Η απόφαση αυτή θα τον οδηγήσει σε μια ωμή και βαθιά συναισθηματική αναμέτρηση με τον εαυτό του, σε μια οδυνηρή προσπάθεια για οικογενειακή επανένωση με την αποξενωμένη αδερφή του, Άννα, και σε αναπάντεχες συναντήσεις με πρόσωπα του παρελθόντος.

New in Cinobo

Τα Mαθήματα της Μπλάγκα

Blaga’s Lessons

Στέφαν Κομαντάρεφ

Διαθέσιμο από 30 Ιανουαρίου

Mια ηλικιωμένη δασκάλα στη Βουλγαρία προσπαθεί να ζήσει με ηθική αυστηρότητα μέχρι που μια τηλεφωνική απάτη την αφήνει χωρίς αποταμιεύσεις.

Away

Γκιντς Ζιλμπαλόντις

Διαθέσιμο από 29 Ιανουαρίου

Ένα αγόρι βρίσκεται χαμένο σε ένα μυστηριώδες νησί, όπου κατοικούν μερικά ζώα κι ένας γίγαντας που επίμονα κυνηγά τον ήρωά μας.

Στο επικό του ταξίδι μέσα από αυτή την αλλόκοτη, μυστηριώδη γη, το αγόρι θα προσπαθήσει να επιστρέψει σπίτι.

Σιχάθηκα τον Eαυτό μου

Sick of Myself

Κρίστοφερ Μπόργκλι

Διαθέσιμο από 15 Ιανουαρίου

Μια νεαρή γυναίκα, εθισμένη στην αυτοπροβολή και στην προσοχή των άλλων, παρασύρεται σε μια σειρά από αυτοκαταστροφικές επινοήσεις, καθώς ο κόσμος γύρω της αντανακλά το ίδιο ναρκισσιστικό κενό που την καταπίνει.

Délicieux: Το Πρώτο Εστιατόριο

Delicious

Ερίκ Μπενάρντ

Διαθέσιμο

Πριν τη Γαλλική Επανάσταση, η γαστρονομία στη Γαλλία αποτελεί προνόμιο της αριστοκρατίας.

Όταν ο σεφ Μανσεράν απολύεται επειδή σέρβιρε πιάτο μη εγκεκριμένο από τον κύριό του, αποφασίζει να ανοίξει το πρώτο εστιατόριο που θα προσφέρει γκουρμέ εδέσματα σε ανθρώπους κατώτερων τάξεων.

Civil War

Άλεξ Γκάρλαντ

Διαθέσιμο

Σε μια μετα-αποκαλυπτική Αμερική, που μαστίζεται από τον εμφύλιο πόλεμο, μια ομάδα πολεμικών φωτορεπόρτερ διασχίζει τη χώρα, αναζητώντας την τελευταία συνέντευξη με έναν Πρόεδρο που κυβερνά ερήμην της πραγματικότητας.

Black Stone

Σπύρος Ιακωβίδης

Δύο κινηματογραφιστές πέφτουν πάνω σε μια απελπισμένη Ελληνίδα μάνα, που αναζητά τον γιο της. Όταν αυτός κατηγορείται για απάτη, ξεκινάει με τον άλλο ανάπηρο γιο της και έναν ταξιτζή για να τον φέρει πίσω.

Τότε έρχεται αντιμέτωπη με το ποιος πραγματικά είναι.

Δόγμα

Dogma

Κέβιν Σμιθ

Δύο έκπτωτοι άγγελοι που εκδιώχθηκαν από τον παράδεισο βρίσκονται κυνηγημένοι στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου βρίσκουν ένα παραθυράκι που μπορεί να τους επιστρέψει στον παράδεισο.

Το μόνο πρόβλημα – ότι θα καταστρέψει την ανθρωπότητα. Μια απρόσμενη ομάδα ενώνεται για να τους σταματήσει.